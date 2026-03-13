Rana pre herecký svet: Zomrela hviezda seriálu Koruna... Pred mesiacom dostala ocenenie od kráľa!

LONDÝN - Vo veku 81 rokov zomrela britská herečka Jane Lapotaire, ktorú diváci poznajú zo seriálov The Crown či Downton Abbey. Smutnú správu vo štvrtok potvrdil hovorca Royal Shakespeare Company. Herečka zomrela 5. marca, pričom príčina úmrtia zatiaľ nebola zverejnená.
„S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Jane Lapotaire. Bola to skutočne brilantná herečka,“ uviedla organizácia vo vyhlásení. Pripomenula aj jej pôsobenie v Royal Shakespeare Company, kde za výkon v hre Piaf získala prestížne divadelné ceny Tony aj Olivier. V inscenácii Hamlet si zároveň zahrala Gertrudu po boku Kennetha Branagha.
Jane Lapotaire sa narodila v decembri 1944 v anglickom Ipswichi ako Jane Burgess. Ako dieťa ju dali na adopciu a dvanásť rokov vyrastala u pestúnskej matky. Keď mala 13 rokov, jej biologická matka sa vrátila do mesta a nasledoval spor o opatrovníctvo. Súd napokon rozhodol v prospech pestúnskej matky, no sviatky musela mladá Jane tráviť s biologickou rodinou.
Jej herecká kariéra sa začala na divadelných doskách. V roku 1965 získala rolu Ruby Birtle v hre When We Are Married v divadle Bristol Old Vic. „Vtedy som vedela, že chcem byť herečkou. Chcela som to viac než chodiť alebo dýchať,“ povedala v jednom z rozhovorov. Okolo roku 1970 sa stala jednou zo zakladajúcich členiek divadla Young Vic a v roku 1974 sa pridala k Royal Shakespeare Company. Skutočný prelom však prišiel v roku 1977, keď stvárnila slávnu vedkyňu Marie Curie v minisérii BBC Marie Curie. Práve tá jej priniesla veľkú popularitu.
Následne zažiarila aj na divadelnej scéne ako Edith Piaf v hre Piaf od Pam Gems. S inscenáciou sa v roku 1980 presunula aj na Broadway, kde za svoj výkon získala cenu Tony pre najlepšiu herečku v divadelnej hre. Okrem divadla sa objavila aj vo filme a televízii. Zahrala si napríklad kráľovnú Mary vo filme Lady Jane (1980), princeznú Irinu Kuragin v piatej sérii seriálu Downton Abbey a princeznú Alicu z Battenbergu v tretej sérii seriálu The Crown.
Jej kariéru v roku 2000 prerušilo vážne zdravotné komplikácie – utrpela krvácanie do mozgu a musela podstúpiť operáciu. Po štvortýždňovej liečbe na jednotke intenzívnej starostlivosti sa zotavila a v roku 2004 vydala oceňované memoáre s názvom Time Out of Mind. Jedno z jej posledných verejných vystúpení sa uskutočnilo len minulý mesiac na Windsorskom hrade, kde ju ocenili titulom Commander of the Order of the British Empire. Po Jane Lapotaire zostal syn Rowan Joffe, ktorého mala s bývalým manželom, režisérom Rolandom Joffem.