Slovák v Británii šokoval políciu! Vyrábal arzenál pre prípad invázie: Súd ho poslal za mreže

LONDÝN - Britský súd poslal na päť rokov do väzenia za nelegálnu držbu zbrane a munície štyridsaťsedemročného Slováka Štefana Fenyösa, ktorý vyšetrovateľom povedal, že sa učí vyrábať muníciu pre prípad invázie nejakej krajiny do Británie. Informovala o tom dnes verejnoprávna stanica BBC News s odvolaním sa na Národnú kriminálnu agentúru (NCA). Stanovisko odsúdeného nie je podľa dostupných informácií k dispozícii.
V apríli sa však podľa BBC News priznal k držaní zbrane a munície bez príslušných dokumentov. Dnes ho súd v Birminghame za tento prečin poslal na päť rokov za mreže. Fenyös, ktorý podľa BBC žil v meste Warwick, sa dostal do hľadáčika Národnej kriminálnej agentúry po tom, čo uskutočnil 227 online objednávok položiek, ktoré by mohli byť použité na výrobu ostrej munície.
Policajti prehľadali jeho bydlisko a našli pritom pištoľ českej výroby s nabitým zásobníkom a ostrú muníciu, podotkla BBC. Okrem toho objavili súčiastky zbraní a prostriedky na výrobu ostrej munície. Mal tiež predmety súvisiace s lovom a lukostreľbou, napríklad kuše alebo nože, uviedla NCA.
Fenyös vyšetrovateľom povedal, že sa zaujímal o takzvaný survivalizmus, ktorý spočíva v príprave na prežitie nejakej mimoriadnej alebo katastrofickej udalosti. Strelivo sa podľa svojho vysvetlenia učil vyrábať, pretože by to podľa neho boli užitočné znalosti v prípade invázie cudzej krajiny do Británie alebo pri rozsiahlych občianskych nepokojoch. „Zjavne je posadnutý zbraňami a mal v úmysle si zostaviť vlastný arzenál,“ uviedol vyšetrovateľ NCA Rick Mackenzie.