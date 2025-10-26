Luxusná oslava princa z Popelky: K 75-ke si DOPRIAL... Dar v hodnote pol milióna!

PRAHA - Pavel Trávníček oslávil svoje 75. narodeniny s kráľovským šarmom. Legendárny princ z Popelky si nadelil dar, z ktorého padá sánka – v hodnote pol milióna eur!
Legendárny princ z Popelky Pavel Trávníček sa rozhodol svoje 75. narodeniny osláviť vo veľkom štýle. Hoci má narodeniny až dnes, už v piatok večer privítal v pražskom hoteli približne päťdesiat hostí – rodinu, priateľov a známe tváre. Najdrahší darček si pritom nadelil sám – do svojej zbierky britských áut pribudol nový Rolls-Royce, ktorého hodnota sa pohybuje okolo pol milióna eur!
„Je to nový Rolls-Royce. Urobil som si radosť,“ prezradil s úsmevom pre Blesk. A s typickým humorom dodal: „Trochu to lezie do peňazí, ale nejaké som za svoj dlhý život zarobil.“ Na oslavu dorazil práve týmto luxusným vozom. Večer mu do detailov zorganizovala manželka Monika (39).
Nepoučiteľný princ (74) z Popelky: V lete ušiel hrobárovi z lopaty, ale... Zdravie si NIČÍ stále!
Prezradila, že spočiatku uvažovali aj o prítomnosti fanúšikov, no nakoniec zvíťazila súkromná verzia. Medzi gratulantmi nechýbal spevák Štefan Margita i Bohuš Matuš. Prišla aj herečka Jaroslava Obermaierová so synom aj Jan Přeučil s manželkou. Dorazil aj Dalibor Janda s dcérou, speváčka Leona Machálková a moderátor Standa Hložek.
