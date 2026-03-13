Videl dôkaz o UFO a takmer ho to stálo život: Gary McKinnon prehovoril o tom, čo USA roky taja! TAJNÉ dokumenty NASA

LONDÝN - Britský hacker Gary McKinnon po rokoch opäť prehovoril o tom, čo vraj objavil, keď sa nabúral do počítačových systémov americkej vlády a NASA. Tvrdí, že počas prístupu do databáz narazil na fotografiu neznámeho objektu v tvare cigary, ktorý sa vznášal nad Zemou.
McKinnon sa stal známym v roku 2002, keď ho obvinili z údajne „najväčšieho vojenského hackerského útoku všetkých čias“. Podľa amerických úradov sa dostal až do 97 vládnych počítačových systémov. Hacker však dlhodobo tvrdí, že jeho cieľom nebolo hľadať dôkazy o mimozemšťanoch. Zaujímali ho najmä utajované technológie pohonu a alternatívnej energie, píše Daily Mail. McKinnon tvrdí, že počas prieniku do systémov Johnsonovho vesmírneho strediska NASA objavil snímku vo vysokom rozlíšení.
„Obraz sa načítaval postupne. Najskôr som videl čiernu tmu, potom sa začala objavovať polguľa a pomyslel som si, že to bude planéta,“ povedal v podcaste American Alchemy s moderátorom Jessem Michelsom. Podľa jeho slov sa následne objavil dlhý strieborný objekt v tvare cigary. „Bol hladký, bez viditeľných spojov, skrutiek či panelov. Vyzeral bielo alebo strieborne a bol orientovaný bokom voči planéte,“ opísal. Tvrdí, že na objekte nevidel žiadne antény ani známky pohonu.
Osoby na zozname vraj nepochádzajú zo Zeme
Okrem fotografie vraj objavil aj tabuľku s názvom „non-terrestrial officers“ (nezemskí dôstojníci), čo podľa neho naznačovalo, že osoby na zozname nepochádzajú zo Zeme. Krátko po tom však údajne stratil prístup. „Zrazu som videl, ako sa pohol kurzor myši. Niekto iný prevzal kontrolu nad počítačom. Klikol pravým tlačidlom, odpojil ma a bolo po všetkom,“ tvrdí McKinnon. Podľa jeho slov začal v roku 2001 testovať bezpečnosť amerických vládnych počítačov. Prehľadával rozsiahle rozsahy IP adries a hľadal systémy s prázdnymi alebo slabými heslami.
„Ak hodíte sieť dostatočne široko, niečo sa do nej chytí,“ povedal. Tvrdí, že niektoré citlivé počítače vraj nemali žiadnu ochranu heslom. Nakoniec sa mal dostať do sietí americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), ministerstva obrany, armády, námorníctva, letectva aj NASA. Hackovanie robil podľa vlastných slov v noci zo svojho bytu v Londýne. „Sedel som v župane do štvrtej ráno, fajčil trávu, pil pivo a bolo to ako jazda života,“ priznal.
Hrozilo mu až 70 rokov väzenia
Záujem o UFO sa u neho začal už v detstve. Tvrdí, že ako 12-ročný videl na oblohe zvláštne červenkasto-oranžové svetlo, ktoré sa pohybovalo oblúkom smerom k horizontu. O niekoľko rokov neskôr ho údajne motivovala aj kniha projektu Disclosure Project od ufologického aktivistu Stevena Greera. Po odhalení hackerského útoku čelil McKinnon desať rokov trvajúcemu boju o vydanie do Spojených štátov. Tam mu hrozilo až 70 rokov väzenia.
Britská vláda však v roku 2012 extradíciu zablokovala. Vtedajšia ministerka vnútra Theresa Mayová uviedla, že existuje vysoké riziko, že by si McKinnon vzal život. Samotný hacker priznal, že v jednom období uvažoval o samovražde. „Kúpil som si chlorid draselný a chcel som ho prehltnúť, aby som dostal infarkt a zomrel,“ povedal.
Experimentuje s antigravitáciou
Na McKinnona stále platí americký zatykač a nachádza sa na tzv. červenom zozname Interpolu, čo znamená, že nemôže vstúpiť na územie USA. Dnes žije vo Veľkej Británii a naďalej sa venuje výskumu alternatívnych energetických technológií. Tvrdí, že experimentuje s antigravitáciou a plánuje pokusy vo svojej domácej dielni. Hoci je presvedčený, že videl niečo neobvyklé, pripúšťa, že nemuselo ísť o mimozemskú technológiu. „Nebolo to nič, čo by vyzeralo ako bežné vesmírne zariadenie. To viem určite,“ povedal. Podľa neho však stále môže ísť aj o tajný technologický projekt vytvorený ľuďmi.