FOTO novej ženy! Margita tri roky po smrti Zagorovej (†75): BOZKY na verejnosti s inou

PRAHA - Štefan Margita (69) prekvapil verejnosť! Tri roky po smrti svojej životnej lásky Hany Zagorovej (†75) sa po jeho boku objavila nová žena – a rovno na prestížnom galavečere. Operný maestro už city neskrýva a pred objektívmi rozdával nežnosti, aké sme uňho nevideli celé roky!
Hanka celý život statočne bojovala s nevyliečiteľnou chorobou krvi, no po ťažkom priebehu covidu a následnom postcovidovom syndróme sa jej zdravotný stav rapídne zhoršil. Osudnou sa jej nakoniec stala mŕtvica. Margita bol zo straty životnej lásky zdrvený a dlhé mesiace žil takmer v ústraní.
No ako sa hovorí – čas všetko zahojí. A Štefan v septembri šokoval priznaním, že v jeho živote je nová žena! „Mám niekoho vedľa seba a je rovnako tak milá ako Hanka. Zatiaľ ale do spoločnosti spolu nepôjdeme,“ prezradil pre expres.cz. Vtedy ešte netušil, že už o pár týždňov bude všetko inak.
A presne to sa stalo! O dva mesiace neskôr sa už Margita so svojou láskou vôbec neskrýval. Na prestížnom galavečere Český slávik prišli bok po boku – a bolo vidieť, že spevák je až po uši zamilovaný. Nežnosti, dotyky, ochranné objatia... Slovenský tenor svoju drahú nespustil z očí a strážil si ju ako najväčší poklad.
A kto je tá žena, ktorá mu po rokoch bolesti vrátila úsmev? O 26 rokov mladšia česká sopranistka Kateřina Kněžíková (43)! Charizmatická operná diva patrí medzi najuznávanejšie hlasy českej scény – a zdá sa, že si získala aj Margitovo srdce.
Na galavečere pôsobili ako dokonale zohraná dvojica, ktorá si spoločnosť očividne užíva. A hoci ešte pred pár mesiacmi hovoril, že sa na verejnosti ukazovať nebudú, realita je dnes iná: Margita žiari šťastím a nový vzťah už rozhodne neskrýva!
Zdá sa, že po troch rokoch smútku konečne našiel novú životnú iskru. Kateřina pri ňom doslova rozkvitla – a podľa svedkov sa dvojica nehanbila ani za nežné bozky! Láska teda opäť klope na Margitove dvere… a vyzerá to tak, žeby mohla zostať dlhšie.
