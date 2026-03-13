Podraz na Ivanu?! Slováček ide zarábať na Slávikovi: Kšeft s nebohým Gottom (†80)

PRAHA - Hudobník Felix Slováček (82) má veľké plány! Koncom marca vyráža na turné so šou o legendárnom Karlovi Gottovi (†80) s názvom KG navždy. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby úplne neobišiel vdovu po spevákovi. Celé podujatie totiž pripravuje poza jej chrbát, hoci veľmi dobre vie, že Ivana si prísne stráži Slávikov odkaz.
Slováček priznáva, že rok po smrti dcéry Aničky (†29) ešte stále hľadá spôsob, ako sa vyrovnať so stratou. „Potrebujem sa vyrozprávať,“ priznal. Rozhodol sa preto vyraziť s vlastnou šou, v ktorej bude divákom otvárať srdce a odpovedať na všetko, čo ich zaujíma. A keďže ho už unavuje, že sa ho ľudia stále pýtajú na Karla Gotta, v ktorého kapele kedysi pôsobil, spoločne s jeho tajomníkom Janom Adamom vytvorili projekt KG navždy.
S týmto programom plánujú obchádzať divadlá, kultúrne domy, kluby aj zámky. Záujem už prejavilo približne 120 organizátorov a vstupenky sa odhadujú na 450 až 500 českých korún. Slováček pritom vyhlásil, že sa nebude vyhýbať ani intímnym otázkam. „Prisahám, že odpoviem na akúkoľvek otázku týkajúcu sa Karla alebo mňa. Nebude existovať odpoveď No comment, ktorú odjakživa neznášam,“ tvrdí bez servítky.
A čo na to vdova po Slávikovi? „Tak to netuším. Ja si o Karlovi môžem hovoriť, čo chcem a kde chcem! Poznali sme sa viac ako šesťdesiat rokov,“ odkázal Slováček razantne. Jednoznačne dodal, že o žiadne povolenie žiadať nebude, píše český denník Aha! Program má byť zároveň spoločenskou udalosťou. Slováček bude naživo hrať a spolu s Adamom si budú pozývať hostí, ktorí mali s Gottom niečo spoločné.
Ako prvý sa predstaví kuchár Václav Malík, ktorý spevákovi varil čínske špeciality už od roku 1970 a v jeho reštaurácii Zelená záhrada oslavoval Slávik aj svoje posledné 80. narodeniny – s obľúbeným kung-pao na tanieri. Jedna otázka však stále visí vo vzduchu: ako zareaguje Ivana na to, že Slováček celé turné pripravuje poza jej chrbát?
