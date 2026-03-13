Vinczeovej nová šou mieri na obrazovky: Poznáme mená hostí a… Takto si ju hýčkajú v zákulisí!

BRATISLAVA / PRAHA – Adela Vinczeová (41) sa po búrlivých rokoch na slovenských obrazovkách vracia, no tentoraz do Česka, kde sa o ňu starajú ako o pravú kráľovnú! Pozrite si zábery zo zákulisia talkshow U Adely, ktorá štartuje na TV Prima a diváci už netrpezlivo čakajú, koho si moderátorka pozvala do svojho exkluzívneho štúdia.
Na najnovších záberoch k šou vyzerá fantasticky – béžový kostým jej veľmi pristane a elegantný účes spolu s precíznym mejkapom dokresľujú dokonalý vzhľad. Zároveň video zo zákulisia odhaľuje, že produkcia jej pripravuje komfort a starostlivosť, akú by jej závidela nejedna hviezda.
Adela sľubuje, že relácia U Adely bude iná než ostatné české talkshow. Vysvetľuje, že rozdiel spočíva v samotných hosťoch. „Tým rozdielom by malo byť, že vytvoríme na prvý pohľad možno nie úplne homogénnu partiu, ktorá sa však vďaka svojim aktuálnym momentom, alebo možno aj všeobecne známym veciam navzájom prepojí. Vlastne zistíme, že máme všetci nejako viac spoločného, než sme čakali, a vďaka tomu budeme schopní pýtať sa aj na úplne iné témy, pretože rôznorodosť hostí mi to dovolí,“ prezradila. Po pozretí by si želala, aby diváci cítili predovšetkým pohodu a úsmev, a jednoducho dodáva: „U Adely bude dobre.“
A koho uvidíme ako hostí v prvej epizóde? Do štúdia zavítajú Miroslav Donutil, herečka Veronika Arichteva, speváčka Lenny Filipová a spevák Marek Ztracený. Talkšou U Adely začne TV Prima vysielať 13. marca každý piatok o 22.00, na Prima SK ju uvidíme od 20. marca vždy o 21.55. Po slovenských turbulenciách tak Adela ukazuje, že dokáže ovládnuť aj české obrazovky – a pri tom vyzerá sebavedomejšie a šťastnejšie než kedykoľvek predtým.
