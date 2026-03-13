SMÚTOK hviezdneho Eminema: Zomrel jeden z jeho najbližších ľudí (†52)!

LOS ANGELES - Svet hip-hopu zasiahla smutná správa. Vo veku 52 rokov zomrel dlhoročný DJ amerického rapera Eminema – Lord Sear, vlastným menom Steve Watson. Informácia o jeho úmrtí sa objavila v stredu na jeho oficiálnom Instagrame. Presná príčina smrti zatiaľ zverejnená nebola.
„S ťažkým srdcom oznamujeme odchod Lorda Seara. Bol viac než len hlasom v rádiu – bol silou, priateľom a pre mnohých z nás aj rodinou,“ uvádza sa v dojímavom príspevku, ku ktorému boli pripojené aj fotografie zosnulého moderátora.
Lord Sear patril k výrazným osobnostiam americkej hip-hopovej scény. Svoju kariéru začal začiatkom 90. rokov, keď spolupracoval s rapperom Kuriousom. Neskôr sa objavil aj v legendárnej undergroundovej rozhlasovej relácii Stretch Armstrong and Bobbito v New Yorku, ktorá pomohla odštartovať kariéru viacerým hip-hopovým menám.
Na začiatku 2000-tych rokov sa pridal k Eminemovi a sprevádzal ho na turné Anger Management Tour. Neskôr sa stal jednou z hlavných tvárí Eminemovej hip-hopovej stanice Shade 45 na platforme SiriusXM, kde pôsobil od jej vzniku v roku 2004 až do svojej smrti. Na jeho odchod reagoval aj samotný Eminem. „Sear bol jeden z najlepších ľudí, s ktorými sa dalo byť. Nikdy nezabudnem, ako ma dokázal rozosmiať počas nášho spoločného turné,“ napísal rapper na sociálnej sieti. „Urobil svet lepším miestom a bude mi naozaj chýbať. Odpočívaj v pokoji.“
Stanica SiriusXM oznámila, že na počesť zosnulého DJ-a odvysiela na kanáli Shade 45 špeciálny spomienkový program. Priatelia, kolegovia a hostia si v ňom pripomenú jeho život a prínos pre hip-hopovú kultúru. Okrem práce v rádiu sa jeho hlas objavil aj vo videohrách Grand Theft Auto III a Grand Theft Auto IV, kde účinkoval ako moderátor fiktívnej stanice Game FM.