Ochrana súkromia víťazí: Štáty EÚ sa dohodli na zákaze deepfakeov so sexuálnym obsahom

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie sa zhodli na zákaze generovania sexualizovaných, umelou inteligenciou vytvorených videí - tzv. deepfakeov. Stáli zástupcovia o tom rozhodli na piatkovom zasadnutí v Bruseli.
Výbor stálych zástupcov (COREPER) schválil doplnenie Nariadenia EÚ o umelej inteligencii o ustanovenie, ktoré „zakazuje praktiky súvisiace s generovaním sexuálneho a intímneho obsahu bez súhlasu dotknutej osoby alebo materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí“.
„Zefektívnenie pravidiel v oblasti umelej inteligencie je kľúčové pre zabezpečenie digitálnej suverenity EÚ. Ako predsedníctvo sme na tomto návrhu pracovali s maximálnou naliehavosťou a dosiahli sme rýchlu dohodu, aby sme umožnili včasné uplatnenie nariadenia o umelej inteligencii. Návrh prinesie väčšiu právnu istotu, zabezpečí primeranejšie pravidlá a zosúladí ich uplatňovanie vo všetkých členských štátoch,“ uviedlo cyperské predsedníctvo Rady EÚ.
Diskusiu ohľadom sexualizovaného deepfake obsahu v nedávnom období rozprúdil četbot Grok integrovaný do sociálnej siete X. Nová funkcia tejto umelej inteligencie umožňovala užívateľom pretvárať fotografie osôb na sociálnej sieti tak, ako by boli odfotografované vo veľmi sporom oblečení a často bez súhlasu zobrazených osôb. Grok navyše umožňoval takýmto spôsobom upravovať aj fotografie detí. Majiteľ sociálnej siete Elon Musk po vlne kritiky túto funkciu zablokoval.