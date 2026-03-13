Trump sa zasa utrhol z reťaze! Ostré slová na iránsky režim: Je mi cťou zabíjať tých vyšinutých grázlov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump ostro zhodnotil priebeh vojny proti Iránu. V príspevku na svojej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty spolu s Izraelom systematicky ničia iránsky režim.
Trump: Iránsky režim je na kolenách
Americký prezident Donald Trump sa v noci opäť vyjadril k prebiehajúcemu konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil príspevok, v ktorom tvrdí, že americko-izraelské operácie majú na Teherán devastujúci účinok.
Podľa jeho slov Washington zasahuje iránsky režim na viacerých frontoch – vojensky, ekonomicky aj politicky. „Úplne ničíme teroristický režim Iránu – vojensky, ekonomicky aj inak. Ak si však prečítate upadajúce New York Times, nadobudnete dojem, že nevyhrávame,“ napísal Trump a zároveň ostro skritizoval časť amerických médií za spôsob, akým konflikt zobrazujú.
„Je mi cťou zabíjať tých vyšinutých grázlov“
Prezident zároveň použil mimoriadne tvrdý jazyk na adresu iránskeho vedenia. V príspevku uviedol, že považuje za česť likvidovať najvyšších predstaviteľov teokratického režimu v Teheráne. „Je mi veľkou cťou zabíjať tých vyšinutých grázlov,“ napísal Trump o predstaviteľoch iránskeho režimu.
Následne tvrdil, že iránske ozbrojené sily utrpeli počas posledných operácií drvivé straty. „Iránske námorníctvo je zničené, ich letectvo už prakticky neexistuje, rakety, drony aj ďalšie zbrane sú decimované a ich lídri boli vymazaní z povrchu zeme,“ uviedol americký prezident.
Trump zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú v konflikte výraznú vojenskú prevahu. „Máme bezkonkurenčnú palebnú silu, neobmedzenú muníciu a dostatok času. Sledujte, čo sa dnes stane s týmito vyšinutými grázlami,“ dodal.
Symbolika „47 rokov“
Trump vo svojom príspevku pripomenul aj symbolickú paralelu medzi svojím mandátom a obdobím, počas ktorého podľa neho Irán šíri násilie. „Títo ľudia zabíjajú nevinných po celom svete už 47 rokov. A teraz ich zabíjam ja ako 47. prezident Spojených štátov. Je pre mňa veľkou cťou to robiť,“ napísal.
Ako sa vojna začala
Koordinované vzdušné útoky Spojených štátov a Izraela proti Iránu sa začali posledný februárový deň. Washington a Jeruzalem ich zdôvodnili snahou zničiť iránsky jadrový program a oslabiť vojenské kapacity krajiny.
Útoky zároveň pripravili o život viacerých vysokých predstaviteľov režimu vrátane najvyššieho duchovného vodcu Iránu Alího Chameneího.
O konci vojny rozhodne Trump
Americký prezident v posledných dňoch opakovane naznačil, že väčšina vojenských cieľov už bola splnená a konflikt by sa mohol čoskoro skončiť.
V rozhovore pre portál Axios však zároveň zdôraznil, že konečné rozhodnutie o ukončení bojov bude výhradne na ňom. „Vojna sa skončí vtedy, keď sa rozhodnem, že sa skončila,“ vyhlásil Trump.
Podľa amerických a izraelských predstaviteľov však zatiaľ neexistuje žiadna interná smernica ani konkrétny plán, ktorý by určoval presný moment, kedy by bombardovanie Iránu mohlo skončiť, upozorňuje Axios.