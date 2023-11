Vdovec Štefan Margita odhalil pikantnosti z intímneho života: Šokujúce slová o sexe!

(Zdroj: Instagram ŠM)

S Hankou sa podľa jeho vlastných slov zoznámil v Štátnej opere. „Ja som mal Hankine plagáty doma. Úplne všade. Aj na toalete. Luciano Pavarotti hovorí, že populárny ste vo chvíli, kedy na záchode je váš plagát. Áno, bola aj tam. A potom sme sa zoznámili v Štátnej opere, bola sa pozrieť na predstavenie. Prial som si ju vidieť, bežali za ňou, aby ju zdržali, ja som za ňou prišiel, povedal som "dobrý večer". Ona povedala "dobrý večer" a odišla,“ opísal v šou 7 pádů Honzy Dědka.

(Zdroj: Instagram S.M.)

Tým to však neskončilo. „Potom som si povedal, že keď prídem domov, dám tie plagáty preč. Ale potom sme sa stretli ešte raz vo foyer a tam mi povedala, že má na druhý deň narodeniny, a nech sa zastavím, keď chcem. Viete, čo som jej kúpil? Posteľnú bielizeň. A použila sa,“ prekvapil Margita a svojimi slovami zjavne narážal na fakt, že ešte v ten večer spolu skončili v posteli. Pri pikantných témach zostal aj potom, no rozhovoril sa o ešte väčších intímnostiach.

„Sex pred predstavením nie je dobrý. Basisti môžu, tí majú nízko položený hlas, ale tenoristi, to je blbé, nespieva sa nám potom dobre. Niektorý soprán ale tvrdí, že mu naopak sex pomáha a dostáva výšky. Keď pri tom veľmi jačí, tak sa rozospieva. Niektorí tenoristi tvrdia, že môžu, že im to nič nerobí. Ale potom potom spieva tak, že sa mu hovorí prvoradý spevák, pretože je počuť len do prvého radu,“ šokoval svojou otvorenosťou Margita.

(Zdroj: Instagram ŠM)