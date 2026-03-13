Európa v šoku: Rozhodnutie USA o ruskej rope je podľa Costu a Merza nebezpečné a nesprávne

BRUSEL - Šéf Európskej rady António Costa v piatok uviedol, že „jednostranné rozhodnutie“ Spojených štátov zmierniť sankcie na vývoz ruskej ropy je „veľmi znepokojujúce, pretože ovplyvňuje európsku bezpečnosť“. Aj Nemecko v piatok upozornilo, že zmiernenie niektorých ropných sankcií zo strany Spojených štátov voči Rusku s cieľom riešiť rastúce ceny energií spôsobené vojnou na Blízkom východe je nesprávne a mohlo by pomôcť financovať vojnu Moskvy proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zvyšujúci sa ekonomický tlak na Rusko je preň rozhodujúci, aby prijalo seriózne rokovania o spravodlivom a trvalom mieri,“ napísal Costa na platforme X. „Oslabenie sankcií zvyšuje ruské zdroje na vedenie agresívnej vojny proti Ukrajine,“ dodal. Aj nemecký kancelár Friedrich Merz počas piatkovej návštevy Nórska upozornil, že „zmiernenie sankcií je teraz, z akéhokoľvek dôvodu, nesprávne“. Berlín sa podľa neho domnieva, že je to ,,nesprávny postup“.
„Napokon, chceme zabezpečiť, aby Rusko nezneužilo vojnu v Iráne na oslabenie Ukrajiny,“ podotkol Merz. Spolkový kancelár ďalej uviedol, že lídri G7 hovorili s americkým prezidentom Donaldom Trumpom „o otázke dodávok ropy a plynu z Ruska“. Lídri G7 sa v stredu stretli prostredníctvom videolinky. „Šesť členov G7 sa veľmi jasne vyjadrilo, že by to nevyslalo správny signál. Dnes ráno sme sa potom dozvedeli, že americká vláda sa zjavne rozhodla inak. Opäť si myslíme, že je to nesprávne,“ dodal.
Nórsky premiér Jonas Gahr Störe, ktorý stál po boku po boku Merza, povedal, že Oslo je „mimoriadne skeptické“ k zmierneniu sankcií voči ropným spoločnostiam. Spojené štáty vo štvrtok prostredníctvom ministra financií Scotta Bessenta oznámili, že dočasne povoľujú predaj ruskej ropy, ktorá je v súčasnosti naložená na lodiach a v tranzite. Opatrenie bude v platnosti do 11. apríla.