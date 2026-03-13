Nehoda na sídlisku v Poprade! Auto zostalo po náraze na boku: Vodič zdemoloval tri vozidlá

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj )
POPRAD - Na ulici Ludvíka Svobodu v Poprade sa v piatok dopoludnia stala dopravná nehoda, pri ktorej 43-ročný vodič narazil do troch zaparkovaných vozidiel. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti a v tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť. Zasahovali tam všetky záchranné zložky.
„U 43-ročného vodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Negatívny bol aj skríningový test na prítomnosť omamných a psychotropných látok,“ uviedla polícia. Jedno z áut ostalo prevrátené na boku, policajti však neuviedli, či sa na mieste niekto zranil. Bližšie okolnosti nehody a miera zavinenia jej účastníkov zatiaľ nie sú známe.
