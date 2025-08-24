Vdovec Štefan Margita 3 roky po smrti Zagorovej (†75): NOVÝ VZŤAH!

PRAHA - V utorok uplynú 3 roky od náhleho úmrtia legendárnej českej speváčky Hany Zagorovej († 75). Posledných 30 rokov života hviezda prežila v harmonickom manželstve so Štefanom Margitom (69). Niet divu, že slovenskému opernému spevákovi dlho trvalo, kým svoje srdce opäť dokázal otvoriť. A zdá sa, že sa mu to konečne podarilo. Črtá sa mu vraj nový vzťah!
Hana Zagorová zomrela 26. augusta 2022, podľahla mozgovej príhode. V utorok uplynú 3 roky... Celých 30 rokov jej bol oporou manžel Štefan Margita, ktorý pri svojej milovanej nechýbal ani v osudných chvíľach. Speváčka dostala raňajky, napila sa kávy, položila hrnček a odrazu mala strnulý výraz v tvári. Privolaní lekári konštatovali ťažkú mŕtvicu, ktorej nasledujúci deň podľahla.
Niet preto divu, že Margita sa zo skonu svojej manželky dlho spamätával a trvalo mu celé 3 roky, než svoje srdce dokázal opäť otvoriť. A pre Super.cz aktuálne prehovoril o novom vzťahu. „Nový vzťah je v zárodku,“ uviedol známy Slovák. No priznal tiež, že napriek tomu, že nechce, nedokáže zabrániť tomu, aby novú ženu porovnával so zosnulou Haničkou.
„Aj keď nechceš porovnávať, vždy porovnávaš. Taký človek, aký bola Hanka, to bolo niečo neuveriteľné. Bola to srdečná osoba. Keď sa niečo stalo, niečo nepríjemné, vedela hneď všetko zariadiť tak, aby sa človek upokojil. Bola čestná osoba, ktorá nikomu neublížila,“ dodal spevák.