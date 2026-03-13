Hrozivé slová iránskeho veľvyslanca: Nevylučujeme útok na Európu

TEHERÁN - Iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Ali Bahreini odmietol obvinenia z útokov na civilné ciele v Perzskom zálive. Zároveň však naznačil, že Teherán môže zaútočiť na akýkoľvek objekt využívaný proti Iránu – aj v Európe.
Irán popiera útoky na civilné ciele
Iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Alí Bahreini odmietol obvinenia, že Teherán útočil na civilné objekty v štátoch Perzského zálivu. Podľa jeho slov iránske ozbrojené sily útočia výlučne na vojenské ciele.
V rozhovore pre Euronews diplomat tvrdil, že iránska armáda dostala jasné pokyny zameriavať sa iba na základne využívané Spojenými štátmi.
„Naše vojenské sily majú príkaz útočiť výlučne na vojenské základne, ktoré Spojené štáty používajú proti našej krajine,“ povedal Bahreini. Zároveň vyhlásil, že Irán považuje štáty v regióne za priateľov a vyzval ich, aby nedovolili Washingtonu využívať ich územie na útoky proti Teheránu.
Novinári zdokumentovali zásahy civilných objektov
Reportéri Euronews však uviedli, že v Dubaji a Dauhe zaznamenali zásahy, ktoré mali zasiahnuť aj civilné budovy – vrátane letísk, obytných domov či hotelov.
Bahreini tieto tvrdenia odmietol s tým, že ide o neoverené informácie. Podľa neho je Irán pripravený zdieľať údaje o svojich vojenských operáciách a preveriť dôkazy, ktoré majú k dispozícii štáty regiónu.
Zároveň naznačil, že niektoré incidenty môžu byť výsledkom operácií Spojených štátov alebo Izraela, ktoré sa následne pripisujú Iránu. Pre tieto tvrdenia však neposkytol žiadne dôkazy.
Teherán: civilné objekty môžu byť vojenské ciele
Iránsky diplomat tiež naznačil, že niektoré miesta označované ako civilné môžu byť v skutočnosti využívané na vojenské účely.
„Niekedy americká armáda používa lokality, ktoré sa navonok javia ako civilné, no v skutočnosti ide o vojenské centrá využívané na útoky proti Iránu,“ uviedol Bahreini.
V takom prípade by sa podľa neho takéto objekty mohli stať legitímnym cieľom iránskych operácií.
Korešpondenti Euronews, ktorí pôsobili v Spojených arabských emirátoch a Katare, však uviedli, že zasiahnuté civilné objekty nemali žiadne prepojenie na americké ani izraelské vojenské aktivity.
Prezident sa za útoky ospravedlnil
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa ešte pred niekoľkými dňami ospravedlnil štátom Perzského zálivu za útoky, ktoré zasiahli ich územie.
Zároveň uviedol, že iránske ozbrojené sily dostali pokyn neútočiť na susedné krajiny ani nevypaľovať rakety na ich územie, pokiaľ by z týchto krajín neprišiel útok proti Iránu.
Toto vyhlásenie však zaznelo ešte pred menovaním nového najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý patrí medzi tvrdé krídlo režimu.
Diplomati nevylučujú útoky aj v Európe
Bahreini zároveň naznačil, že iránske operácie sa nemusia obmedzovať len na Blízky východ.
Od začiatku vojny sa totiž napätie šíri aj mimo regiónu. Iránsky dron Šáhed napríklad zaútočil na britskú vojenskú základňu na Cypre a Turecko zachytilo dve iránske balistické rakety smerujúce do vzdušného priestoru NATO.
Teherán tieto informácie odmietol a tvrdí, že k žiadnemu útoku na území Turecka nedošlo.
Iránsky veľvyslanec však zároveň zdôraznil, že každá základňa alebo objekt využívaný na útok proti Iránu môže byť cieľom iránskej armády – bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
„Každý objekt alebo základňa, ktorá sa používa na útok proti Iránu, bude legitímnym cieľom našich ozbrojených síl,“ povedal Bahreini pre Euronews.
Americké základne v Európe
V Európe je v súčasnosti rozmiestnených desaťtisíce amerických vojakov, ktorí pôsobia približne na štyridsiatich vojenských základniach naprieč kontinentom.
Práve tieto zariadenia by sa podľa vyjadrení iránskych predstaviteľov mohli stať potenciálnym cieľom, ak by boli využité na operácie proti Iránu.