Slovenská speváčka prehovorila o TEMNOM období: Roky ZNEUŽÍVANIA... Chcem spravodlivosť!

(Zdroj: pixabay.com)

Prípad sexuálneho zneužívania mladých dievčat sa rieši už 6 rokov. Manželský pár mal pod zámienkou rozvíjania modelingovej kariéry oslovovať mladé dievčatá a lákať ich na účasť v súťažiach krásy a na fotografovanie. V niektorých prípadoch išlo údajne o maloleté osoby, ktorých neskúsenosť a dôverčivosť mali zneužiť. Bývalý majiteľ modelingovej agentúry Peter R. je obžalovaný zo závažných sexuálnych zločinov a vydierania.

Bol stíhaný vo väzbe, no neskôr súd rozhodol o jej nahradení písomným sľubom, dozorom úradníka a elektronickým náramkom. V decembri roku 2024 sudca rozhodol o zrušení kontroly technickými prostriedkami. Po medializácii prípadu sa však začalo ozývať stále viac dievčat a nabralo odvahu prehovoriť až 25 z nich. Jeho obeťou bola aj speváčka Simona Hegerová alias Sima, ktorá o tom otvorene už roky hovorí pred kamerami. Urobila tak i tentoraz v relácii Krimi s Kristínou Kövešovou. Na začiatku jej začalo písať mnoho žien a dievčat a vtedy pochopila, že nie je jediná.

Práve kvôli tomu sa rozhodla ísť s kožou na trh, aj keď to bolo pre ňu veľmi ťažke a aj stále je. Zneužívaná bola podľa jej slov 3 roky. Všetko začalo, keď mala len 14 rokov. „Ja som mala 14 rokov, keď ma oslovili vtedy na spoluprácu, vtedy ešte oslovili aj školu dokonca, bolo to veľmi také oficiálne. Videli ma v prvej súťaži, oslovili ma, či by som pre nich mohla spievať, čiže nie ako modelku, ale ako speváčku. Vtedy sa to celé začalo, ja som začala spievať pre nich na tých kolách miss. Asi pár mesiacov potom sa stali veci ohľadom sexuálneho zneužívania, ohrozovania, zastrašovania, vyhrážania sa," pripomenula si temné obdobie v najnovšej reportáži.