Vytočená speváčka Sima: Na TOMTO festivale už NIKDY NEVYSTÚPI... Problém kvôli Ewe Farnej?!

(Zdroj: Instagram SH/Profimedia)

POLIČKA - Speváčka Simona Hegerová (29) alias Sima je po situácii, ktorá cez víkend nastala na jednom z českých festivalov, doslova vytočená do vývrtky. Známa Slovenka sa nestačila čudovať postupmi organizátorov, ktorí nielen, že porušili podmienky v zmluve, ale ešte aj jednému členovi jej tímu zakázali vstup na záchod. Všetko vraj kvôli Ewe Farnej (31). Sima sa zaprisahala, že na tomto podujatí už nikdy nevystúpi... A ozvala sa aj česká hviezda!

Sima sa svojou nepríjemnou skúsenosťou podelila na sociálnej sieti, kde vytočená nahrala video. „Videli sme sa na tejto akcii NAPOSLEDY. Nie kvôli vám, pretože vy ste boli super ako vždy, ale kvôli organizátorovi,“ napísala v úvode speváčka a potom celú situáciu objasnila. „Včera som vystupovala v Poličke na tejto konkrétnej akcii poslednýkrát v živote. Nastal taký precedens, ktorý podľa mňa u nás nemá obdobu, a ktorý už nebudem tolerovať,“ uviedla.

Sama tvrdí, že nemala žiadne prehnané požiadavky, jej zmluvné podmienky obsahujú len základné technické parametre, ktoré by mali byť samozrejmosťou pri každom profesionálnom podujatí. „Sú tam proste najviac basic veci, ktoré z pohľadu technického zabezpečenia môže u nás v Česko-Slovensku interpret požadovať. Jednou z nich je svetlo spredu v prípade teda, že sa stmieva alebo že sa zotmie a toto svetlo sa volá follow spot,“ vysvetlila.

(Zdroj: Instagram SH)

Bez tohto svetla publikum nevidí interprétovi do tváre. No hoci bolo všetko dopredu dohodnuté, podmienky zo strany organizátora dodržané neboli. „Nielenže organizátori dostali všetky tieto podmienky ako keby v zmluve. Ale aj môj zvukár s nimi telefonicky, priamo s tými technikmi, telefonicky proste komunikoval týždeň vopred, aby sa teda uistil, že tam všetky tieto technické podmienky budú dodržané a to mu aj potvrdili, že áno všetko platí, všetko bude,“ opísala.

Na mieste však bolo všetko inak. Hoci bolo svetlo nainštalované, počas celého jej vystúpenia zostalo vypnuté. Speváčka tak musela byť celý čas na hlavnom pódiu a nemohla sa veľmi pohybovať, aby ju fanúšikovia skrátka videli. Manažér sa situáciu snažil na mieste vyriešiť, no technici tvrdili, že svetlo nevedia ovládať. „Pod tlakom potom z nich vypadlo, z tých technikov, že oni vlastne na mňa nemôžu svietiť tým svetlom, kvôli interprétke, ktorá spieva po mne,“ šokovala Sima. Ako sa ukázalo, nasledujúcou vystupujúcou bola Ewa Farna.

A to nebol jediný problém večera. Ďalší šok nastal v zákulisí. Čo sa dialo a ako reagovala samotná Ewa, sa dočítate na ďalšej strane »