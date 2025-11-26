Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

STRACH o speváčku Simu: Ruší VŠETKY svoje vystúpenia... Prepáčte mi to!

BRATISLAVA - Speváčka Sima (29) sa pohybuje v slovenskom šoubiznise už mnoho rokov a voči svojim fanúšikom sa správa vždy zodpovedne. Práve tento pocit jej nedovolil poľaviť ani v marci tohto roka, kedy napriek zdravotným problémom koncert odohrala. O to väčšie obavy o ňu majú priaznivci tentokrát... Ospravedlnila sa a zrušila všetky svoje vystúpenia!

Simona Hégerová, známa ako Sima, sa zviditeľnila vďaka speváckej šou Hlas Česko Slovenska. Do povedomia širšej verejnosti sa však dostala až v roku 2015, kedy ju pod svoje krídla zobral raper Ego. Odvtedy jej popularita rastie raketovou rýchlosťou. Aj tento týždeň mala cestovať po Slovensku so svojím turné FMN POP UP, ktoré usporiadala pri príležitosti predstavenia svojho parfému.

Len pár hodín pred vystúpením v Nových Zámoch však všetky svoje plány na tento týždeň zrušila. A to mnohých fanúšikov vystrašilo. V marci tohto roka totiž napriek vážnym zdravotným problémom koncert chcela odohrať. A to ju dokonca chceli hospitalizovať. „Mám od včera extrémne zimnice, návaly tepla a horúčku 39,6. Bolí ma celé telo, pichá ma v celom chrbte a pri nádychu medzi rebrami a v boku, v krížoch aj hore na chrbte. Držte prosím palce, aby to do zajtra ustúpilo, pretože sa chystám aj tak vystúpiť, verím, že to dvoje antibiotiká do zajtra trocha zlepšia,“ vyjadrila sa vtedy. 

O to väčšie obavy o ňu majú priaznivci tentokrát. „Ahojte. Veľmi ma to mrzí, že musím všetko tento týždeň zrušiť/presunúť. FMN POP UP: Dnes sme sa mali vidieť v Nových Zámkoch, ale nemôžem prísť... Mala by som každú chvíľku vyraziť z domu, ale... Ráno ma bolela iba hlava... A potom sa strašne rýchlo spúšťali ďalšie veci. dostala som teploty, je mi extrémne zle až od žalúdka, bolí ma celé telo, nohy, ruky, hrdlo... Cítim každý kĺb a sval v tele, nechápem to. Idem si dať paralen a musím ísť spať,“ informovala Sima na sociálnej sieti Instagram. 

„Verím, že nájdeme nové termíny, dajte prosím môjmu tímu čas to vyriešiť. Vo štvrtok som mala spievať na firemke, musím zrušiť aj tú. Prepáčte mi to,“ dodala speváčka, ktorá sa zrejme poučila zo spomínaného marca. Práve vtedy totiž svoje sily precenila a napokon koncerty musela aj tak zrušiť. Skončila totiž v nemocnici so silným zápalom obličiek. Veríme však, že tentokrát sa to zaobíde bez hospitalizácie. Prajeme skoré uzdravenie! 

