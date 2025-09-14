Krutá daň za MEGA koncert speváčky Simy: VIDEO... Úplne PRIŠLA O HLAS!

TRNAVA - Speváčka Sima (29) má za sebou najväčší koncert svojej kariéry. Podarilo sa jej vypredať trnavský štadión Antona Malatinského. Šou to bola veľkolepá, plná hviezdnych hostí. Všetko vyšlo na jednotku, ale... Po šou prišla krutá daň. Hviezda na ňu doplatila svojim hlasom!
V sobotu večer sa v Trnave konal doposiaľ najväčší koncert hviezdnej Simy. Prišli tisíce fanúšikov, ktorí si užili veľkolepú šou, množstvo speváčkinych prevlekov, aj slávnych hostí. Na pódiu spolu s plavovláskou vystúpili napríklad Kali či Ego. No ďalšie zvučné mená dorazili do hľadiska, aby si mohli šou mohli vychutnať...
Večer vyšiel na jednotku. Veď napokon všetci boli pripravení na 100% - predchádzali mu totiž dlhé prípravy. „Dva roky sme to chystali dokopy,“ priznala Sima s tým, že keď to celé skončilo, v zákulisí všetci plakali. „Brutálne. Síce som bez hlasu, ale aspoň všetci viete, že to bolo live. Brutálne som vďačná, síce bez hlasu, ale šťastná. To sa ani nedá opísať,“ prezradila svoje pocity Sima.
„Ja som došla zo stageu dole, prvé čo som sa vyplakala, celý tím asi plakal. Dnes plakali asi všetci. Takže bolo to brutálne a len dúfam, že sa to ľuďom páčilo a že si to užili minimálne tak, ako my,“ dodala speváčka, ktorá si po tomto bude hlasivky liečiť minimálne týždeň. No stálo to za to. Rozhovor so Simou a jej vyspievaným hlasom, si môžete vypočuť vyššie!
