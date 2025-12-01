FOTO Fašiang so svojou EX opäť spolu: TOTO ich spojilo!

BRATISLAVA - Marek Fašiang a Tereza Bizíková síce ukončili svoj vzťah, no v úlohe rodičov fungujú bezchybne. Aj po rozchode sa dokážu spojiť pri dôležitých momentoch svojej dcérky Olívie.
Marek Fašiang a Tereza Bizíková ukončili svoje zásnuby a definitívne sa rozišli v roku 2023. Ich vzťah však ešte pred rozchodom prechádzal náročným obdobím, počas ktorého sa snažili nájsť spoločnú cestu. Otvorene vtedy priznali, že zápasia s vážnou partnerskou krízou. „Každý vzťah zažije počas svojej existencie krízu," napísal v minulosti herec a moderátor.
„Ten náš ju zažíva práve teraz. Bez ohľadu na to, ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie. Olívia!“ vyjadrili sa vtedy rodičia malej Olívie. A toto spojenie zostáva pevné dodnes. Hoci Marek a Tereza žijú po rozchode každý svoj samostatný život, vo všetkom, čo sa týka ich dcérky, dokážu fungovať s absolútnou harmóniou a rešpektom. Keď ide o Olíviu, všetky osobné rozdiely idú bokom.
Krízu neustáli: Marek Fašiang priznal ROZCHOD… S matkou jeho dcérky už žijú ODDELENE!
Potvrdilo sa to aj teraz, keď sa obaja stretli na oslave jej 4. narodenín. Marek sa z tohto spoločného momentu podelil s fanúšikmi aj na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnil záber zo slávnosti. Je zrejmé, že napriek ukončenému partnerstvu pre nich zostáva dcéra absolútnou prioritou. Olíviine narodeniny ich budú navždy spájať – ako rodičov, ktorí pre svoje dieťa dokážu vytvoriť bezpečné a láskyplné prostredie.