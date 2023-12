Krízu neustáli: Marek Fašiang priznal ROZCHOD… S matkou jeho dcérky už žijú ODDELENE!

Tereza Bizíková a Marek Fašiang spolu s dcérkou Olíviou (Zdroj: Instagram T.B.)

Herec rozpad vzťahu priznal pre týždenník Plus 7 dní. S matkou jeho dcérky Olívie sú vraj od seba už dlhší čas. „Pár, žiaľ, už netvoríme nejakú dobu, ani nežijeme v spoločnej domácnosti, stav je, žiaľ, takýto,“ prezradil umelec, ktorý zároveň vyvrátil klebety o tom, že by za krachom ich partnerstva mal stáť aj niekto ďalší.

„Tretia osoba za tým určite nie je. My sme v podstate prežívali dlhšiu vzťahovú krízu a keby som vedel pomenovať dôvod, keby bol tak jasný a zreteľný, tak by bol možno aj riešiteľný. Žiaľ, to ani my nevieme identifikovať, dospeli sme do štádia, že radšej budeme šťastní od seba, ako nešťastní spolu,“ uviedol Marek, ktorý zároveň dodal, že s Terezou vychádzajú mimoriadne korektne a nemajú potrebu si vzájomne robiť napriek.

Marek Fašiang a Tereza Bizíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Čo sa týka staroslivosti o dcérku Olíviu, momentálne fungujú tak, že si ju striedajú. „Máme to podelené. Obom nám záleží na našej dcérke. Žiadny rozchod nie je pre dieťa jednoduchý, je to veľmi náročné, ale, našťastie, spolu komunikujeme. Vychádzame spolu dobre a máme jasnú prioritu, aby malá týmto všetkým trpela čím najmenej. Naozaj nám to zatiaľ vychádza a malú si striedame. Vždy, keď mám aspoň chvíľku voľno, som s dcérou, prespáva aj u mňa aj u Terky, snažíme sa jej, síce oddelene, poskytnúť takú istú lásku, ako dostávala predtým.“ opísal Fašiang.

„Zvládam to v podstate sám, ale ako sa hovorí - všetko zlé je na niečo dobré. A ja až teraz naplno prežívam vzťah s malou, keď sme spolu. Možno časovo sme spolu menej hodín, ale o to intenzívnejšie," vysvetlil Marek, ktorý zároveň dodal, že nad ďalším partnerským vzťahom aktuálne vôbec nerozmýšľa, keďže je mimoriadne pracovne vyťažený, no a tou najdôležitejšou ženou v jeho živote je jeho dcérka Olívia.

(Zdroj: Instagram MF)