Fašiang sa novou láskou netají: Zamilovaná je aj jeho EX... Prehovorila o NOVOM partnerovi!

BRATISLAVA - Približne pred mesiacom Marek Fašiang (40) odhalil, že v jeho živote je nová láska. Spoločným záberom sa pochválil na sociálnej sieti. Zamilovaná je však aj jeho EX Tereza Bizíková (26). A hoci sa novým partnerom verejne ešte nepochválila, pre Topky.sk potvrdila, že tvoria pár už dlhší čas a čo-to o ňom aj prezradila!
Tereza a Marek tvorili pár od roku 2018. O tri roky neskôr sa im narodila dcérka Olívia. A hoci ich vzťah bol zdanlivo idylický, dokonca boli zasnúbení, v roku 2023 išli od seba. Partneri si prešli krízou, ktorú sa im nepodarilo ustáť. Odvtedy uplynuli 2 roky a obaja sa už v živote posunuli ďalej. Moderátor sa na sociálnej sieti verejne pýši novou priateľkou... No a zamilovaná je aj jeho EX.
Marek Fašiang už NOVÚ lásku NESKRÝVA: Po exsnúbenici Tereze... Zbalil TÚTO krásku!
Pre Topky.sk priznala, že v jej živote je od minulého roka nový muž. „Nový - starý, neviem ako to úplne nazvať, prezradím len, že áno, som vo vzťahu, som šťastne zaľúbená. Trvá to od minulého roka, nejak viac ako pol roka, povedzme. Ale rada by som si aj naďalej strážila svoje súkromie, takže keď raz niečo vypustím medzi média, bude to naše spoločné rozhodnutie... Ale teda zatiaľ by sme to radi nechali v takomto štádiu. Vychádzame krásne, aj Olivka, teda moja dcérka a myslím si, že to má všetko krásny prirodzený priebeh,“ prezradila nám.
Ďalej nám Tereza prezradila, že plánuje založiť vlastnú značku, ale aj to, že by chcela veľkú rodinu a Olivke dať súrodencov. Viac sa dozviete z rozhovoru nižšie!
