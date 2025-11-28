Fašiangova EX zamilovaná po uši: PRVÉ FOTO v novým partnerom!

BRATISLAVA - Tereza Bizíková a Marek Fašiang tvorili pár 5 rokov a vzišla z neho dcérka Olívia. Aktuálne už obaja žijú svoj život - no zatiaľ čo moderátor sa novou priateľkou hrdo pýši na sociálnych sieťach, Tereza svojho nového priateľa pred verejnosťou chránila. Aktuálne však zverejnila prvé spoločné FOTO. Aha, toto je jej nová láska!
Tereza a Marek boli spolu od roku 2018. V roku 2021 sa im narodila dcérka Olívia a hoci ich vzťah pôsobil harmonicky a dokonca sa zasnúbili, v roku 2023 prišiel koniec. Odvtedy uplynuli dva roky a obaja sa posunuli ďalej. Moderátor sa na sociálnych sieťach hrdo chváli novou priateľkou a hoci novú lásku má aj Tereza, pred verejnosťou ju chránila. Partnera neukazovala.
Fašiang sa novou láskou netají: Zamilovaná je aj jeho EX... Prehovorila o NOVOM partnerovi!
Aspoň doteraz. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž najnovšie pochválila záberom, na ktorom vidno muža, ktorý sa za ňou schováva. Dvojica si spoločné foto urobila v obchodnom centre, no a že ide o Bizíkovej nového partnera, napovedá srdiečko, ktoré k fotke pridala. Muža však zatiaľ stále do tváre nevidno a modelka neodhalila ani jeho meno.
Nám však v lete o ňom čo-to prezradila. „Nový - starý, neviem ako to úplne nazvať, prezradím len, že áno, som vo vzťahu, som šťastne zaľúbená. Trvá to od minulého roka, nejak viac ako pol roka, povedzme. Ale rada by som si aj naďalej strážila svoje súkromie, takže keď raz niečo vypustím medzi média, bude to naše spoločné rozhodnutie... Ale teda zatiaľ by sme to radi nechali v takomto štádiu. Vychádzame krásne, aj Olivka, teda moja dcérka a myslím si, že to má všetko krásny prirodzený priebeh,“ odhalila.
Vypočujte si náš archívny rozhovor.