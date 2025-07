Marek Fašiang už NOVÚ lásku NESKRÝVA: Po exsnúbenici Tereze... Zbalil TÚTO krásku!

Marek Fašiang (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Marek Fašiang sa v minulosti zaľúbil do mladej modelky Terezy Bizíkovej. Ani veľký vekový rozdiel ich neodradil od založenia rodiny. V roku 2021 sa im narodila dcérka Olívia. Aj keď ich vzťah vyzeral naozaj rozprávkovo a aj napriek tomu, že boli zasnúbení, sa neskôr rozišli. Nedokázali totiž ustáť krízu. V roku 2023 tak išli od seba.

„To, že sa všetci pýtali na svadbu, náš vzťah neovplyvňovalo. Náš vzťah mal nejaký vývoj a žiaľ, dlhodobé obdobie ten vývoj nebol príliš pozitívny,“ povedal v minulosti Marek pre Báječnú ženu. Problémy vo vzťahu sa im však vyriešiť nepodarilo. „My sme to nejakým spôsobom nedokázali vyriešiť, neustáli sme to, ale to sú vzťahy, a to je život,“ priznal Marek.

No, pochopiteľne, z rozchodu si obaja nesú aj zopár ťažôb. „Samozrejme, sú tam z obidvoch strán istým spôsobom nejaké výčitky, niečo tam vždy po tom rozchode zostane. Ale treba sa na to pozerať racionálne a zbytočne emócie tam nedávať. Dlhý čas sme spolu fungovali veľmi pekne, tak netreba si to nejakým spôsobom kaziť,“ dodal vtedy.

Slovenský herec však dnes opěť žiari šťastím. Zahľadel sa do tajomnej brunetky, ktorú spočiatku na sociálnej sieti neukazoval. Aspoň nie jej tvár. Boli tam isté náznaky, že je v jeho živote nová žena, no až teraz to potvrdil oficiálnou fotografiou. Marek sa pochválil svojou láskou.