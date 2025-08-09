Svadba na nečisto: Kiki a Trabo z Love Island si na Grape povedali áno! Plány na ozajstnú sú takéto

TRENČÍN - Festival Grape nie je len o hudbe, ale aj o láske a stretnutiach plných vášne. A nielen to! Sľub lásky si tu vymenili Kika a Trabo, víťazi Love Islandu.
Grape odštartoval svoj štrnásty ročník a už pred zahájením na trenčianskom letisku sľuboval poriadnu porciu zážitkov. Festivaly sú miestom, kde máme čas venovať sa tomu, čo milujeme, či už je to hudba, priatelia, výborné jedlo alebo láska. Na Grape to však nie sú len dni plné skvelej muziky, ale aj sprievodných akcií. Súčasťou zážitku na Grape festivaloch je aj tento rok Námestie Lásky. Prekvapením minulého roku bola neoficiálna svadba influencerov Jovinečka a Bianky Rumanovej, tento rok si sľub lásky vyznali Kiki a Trabo, víťazi Love Island Česko & Slovensko.
Kristína Víglaská a Michal „Trabo“ Trabalík zažiarili v letnom svadobnom oblečení a obaja si svadbu na nečisto náramne užívali. Nielen samotný akt, ale aj svadobný tanec a pozornosť festivalových svadobných hostí. „Podľa mňa to malo tú pravú emóciu,“ pochvaľovala si Kiki a Trabo sa pridal jediným slovom: „Vzrušujúca“. Ako však prezradili, už majú premyslenú aj ozajstnú svadbu a ďalší spoločný život. Na rad teda prišla otázka, v čom je to čaro, že im vzťah vynikajúco funguje. Počúvajte a inšpirujte sa...
