Dva mesiace od smrti Jiřího Krampola (†87): Objavili posledný závet!

PPRAHA - Dva mesiace po smrti Jiřího Krampola (†87) sa objavili detaily, ktoré odhaľujú jeho poslednú vôľu. Rok a pol pred smrťou spísal závet, pretože chcel o svojom majetku rozhodnúť sám.
Jeho vdova, Marta Krampolová (64), odhalila, ako sa exmanžel rozhodol nakladať so svojím majetkom. I keď sa zdalo, že posledná vôľa bude zahalená rúškom tajomstva, Marta Krampolová potvrdila, že jej exmanžel sa rozhodol o svojom majetku rozhodnúť sám a spísal závet. „Dostala som list od notára,“ povedala Marta denníku Aha! a odhalila, že dokument sa k nej dostal s omeškaním.
Na jar totiž predala svoj byt a presťahovala sa do Dobříša, čo spôsobilo, že list sa niekoľkokrát vracal. Napriek meškaniu je ale isté, že exmanžel na ňu myslel. A čo s dedičstvom po Krampolovi? Marta má jasné plány! „Prípadné peniaze od Jirku by som venovala na výstavbu domova pre filmárov, hercov... Proste pre tých, ktorí celý život rozdávali svojím umením radosť druhým. Nechala by som im postaviť veselý seniorský Barrandov,“ prezradila Krampolová. Tento plán je spomienkou na dávny Krampolov sen, postaviť dom pre hereckých seniorov, ktorí žili v ťažkých podmienkach. Aj keď tento nápad nadchol ďalších kolegov, Krampol narazil na obrovské finančné bariéry, ktoré znemožnili jeho realizáciu.
Herec za svoj život zarobil a minul množstvo peňazí, no na účte zostalo len približne 350 tisíc korún. Nikdy totiž neinvestoval do nehnuteľností. Tvrdil, že to nemá zmysel, keďže nemal dedičov. Zostali po ňom len predmety osobnej potreby, fotografie, prsteň, hodinky a náramky, ktoré mal vždy na sebe.
Marte Krampolovej zomrel pred pár mesiacmi aj otec! Ten jej zanechal zvláštny dar. „Odkázal mi v starej zástavbe, v pokojnej lokalite pri Vinohradskej ulici, dve menšie garzónky s krásnymi mramorovými prvkami,“ povedala Marta so svojím typickým humorom, ktorý Krampol miloval. A čo je ešte šokujúcejšie? Otec jej odkázal dva hroby!