KOLAPS na pohrebe Jiřího Krampola (†87): Známeho herca (88) brala ZÁCHRANKA!

PRAHA - V piatok popoludní sa v krematóriu v pražských Strašniciach konala posledná rozlúčka s legendárnym hercom Jiřím Krampolom (†87). Účasť na rozlúčke bola veľká a nechýbal ani herec Jan Přeučil (88). Vydýchaný vzduch v obradnej sieni a veľký smútok však zrejme zapríčinili, že skolaboval. Musela ho prísť zobrať záchranka!
Napriek tomu, že viaceré osobnosti svoju účasť na piatkovej rozlúčke s Jiřím Krampolom pre problémy s organizáciou odmietli, prišlo veľké množstvo smútiacich. Medzi tými nechýbal napríklad herec Jan Přeučil, ktorý bol dlhoročným kamarátom a spolužiakom Jiřího Krampola.
„S Jirkom sme boli spolužiaci na DAMU, on mal ako profesora Miloša Nedbala a ja Radovana Lukavského. A mnoho krásnych rokov sme spolu strávili v činohre Divadla Na zábradlí. Podľa mňa odieišl gentleman humoru,“ uviedol pri príchode pre Blesk.cz. Spoločnosť mu robila manželka Eva Hrušková. A práve ona mu bola neskôr najväčšou oporou.
Hercovi totiž počas smútočnej ceremónie prišlo zle. V obradnej sieni sedel v prvých radoch, no a vydýchaný vzduch kvôli množstvu smútiacich a zrejme aj psychika zapríčinili, že umelec skolaboval. Ochranka ho preto musela vyviesť pred budovu na čerstvý vzduch, spolu s ním išiel aj moderátor a partner Kateřiny Bláhovej, Karel Kašák.
Ako informuje eXtra.cz, hercovi bola následne privolaná rýchla záchranná služba, ktorá ho rovno odviezla do nemocnice.