POHREB Jiřího Krampola (†87): Syn Martin, režisérka s hercom na PRSIACH a... Problém so SECURITY!

PRAHA - Pred dvomi týždňami Česko a Slovensko zasiahla správa o úmrtí legendárneho českého herca a zabávača Jiřího Krampola (†87). Dnes o 13:00 začala posledná rozlúčka, ktorej sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Mnoho z umelcovych blízkych však svoju účasť odmietlo. Aj napriek zraneniu však prišiel politik Jiří Paroubek (72), syn Martin, režisérka Eva Toulová (35) šokovala outfitom a prišlo aj na komplikácie!
Poslednú rozlúčku Jiřího Krampola sprevádzali veľké problémy ešte pred samotným dňom D. Spočiatku sa nedokázali hercovi blízki dohodnúť, kto ju zorganizuje. A keď sa iniciatívy chopil influencer Tomáš Zajíc, viacerí ľudia odmietli svoju účasť. Medzi nimi napríklad Krampolov dlhoročný manažér Miloš Schmiedberger, bývalý prezident ČR Miloš Zeman či herečka Jiřina Bohdalová.
Posledná rozlúčka s Jiřím Krampolom (†87) v riešení: NEČAKANÝ zvrat... Zmizlo jeho telo!
Posledná rozlúčka sa napokon koná dnes v Krematóriu Strašnice. A zúčastnilo sa jej približne 1000 smútiacich. Medzi nimi napríklad známy politik Jiří Paroubek, ktorý legende prišiel vzdať hold aj napriek zraneniu. „Mám odtrhnuté väzy v členku,“ vyjadril sa pre portál Expres.cz. Do obradnej siene tak dorazil s barlou v ruke. Pozornosť však pútala aj kontroverzná režisérka Eva Toulová, ktorá prišla v bizarnom outfite - v sukni posiatej živými ružami a s tvárou Jiřího Krampola na prsiach.
O rozruch pred začiatkom smútočnej ceremónie sa postaral aj neznámy muž v tričku s nápisom Security. Tvrdil, že prišiel z Nemecka a síce nepatrí k hviezdam, ale s hercom sa poznal dlho a má právo sa s nim rozlúčiť. Po celý čas hovoril výrazne nahlas, pobehoval pred katafalkom a hrozilo, že rozlúčku zničí. Napokon sa však organizátorom podarilo muža upokojiť.
Samotná rozlúčka začala krátko po 13:00 a odštartovala hlasom Jiřího Krampola: „Chcel by som byť opäť malým chlapcom, začal by som úplne inak...“ zaznelo v obradnej sieni. Potom sa mikrofónu chopila speváčka Šárka Rezková, ktorá zaspievala pieseň S tebou být. „Keď bol naposledy v nemocnici, tak ma povolal. Rozprávali sme sa naposledy v pondelok, v ten týždeň, kedy zomrel,“ začala rozprávať Marie Formáčková a prezradila, že sa rozprávali o jeho detstve a rodine.
Medzi smútiacimi nechýbal ani Karlos Vémola, Luděk Sobota s manželkou, Martin Dejdar, Pavel Trávniček, Pavel Nový či Krampolov syn Martin. Rozlúčka trvala približne 40 minút a v závere herca smútiaci vyprevádzali dlhým potleskom. Úplnou bodkou bol rozprávkový princ Pavel Nový, ktorý ešte porozprával vtipnú príhodu, ktorú s Krampolom má.