Zabávač Jiří Krampol (†87) ZARÁBAL ako kráľ: Kam ZMIZLI všetky jeho MILIÓNY?

Jiří Krampol (†87) (Zdroj: Archiv TV Nova / Tomáš Martínek)

V časoch, keď účinkoval v populárnej relácii Nikdo není dokonalý, bol doslova na vrchole. Zarábal státisíce a bol vyhľadávanou tvárou aj v reklamách. „Naozaj som zarobil dosť peňazí, to priznávam. Ale do hrobu si ich nevezmem. V podstate som všetko investoval do cestovania. Boli sme hádam všade, kde sa len dá predstaviť. O peniaze človek môže prísť, ale zážitky mi už nikdy nikto nevezme,“ povedal Krampol pre eXtra.cz. A že si žil na vysokej nohe, to nepopieral. „Žil som ako v rozprávke. A tiež som veľa míňal. Ostatne, aj manželka Hanička. Státisíce lietali vzduchom,“ dodal.

V roku 2014 predali s manželkou dom na Okoři, za ktorý mali zinkasovať 6 až 8 miliónov českých korún. Časť išla synovi Hanky, zvyšok si mal Krampol údajne uložiť u dôverného priateľa. No ten ich podľa všetkého „investoval“ po svojom…prezradila pre hercova blízka kamarátka.

Na záver sa do hercovho života zaplietol ešte aj podozrivý liečiteľ. Sľuboval zázraky, no podľa blízkych išlo o obyčajný podvod. „A ten človek mal ešte nedávno tú drzosť ozvať sa, že Jirka má nedoplatok asi štyridsať tisíc. Považovala som ho za parazita,“ povedala rozhorčene priateľka zosnulej hereckej legendy.

Napriek sláve a zárobkom skončil Jiří Krampol v malom opatrovateľskom byte, s pár osobnými vecami a spomienkami. Žiadny majetok, žiadne luxusné auto či vila. Len tichý záver jedného veľkého života, ktorý ukázal, že peniaze nie sú zárukou pokoja na sklonku dní.