Krampol prišiel o vlastné deti, vyženení synovia s ním boli až do konca: TOTO si na pohrebe neželá!

Jiří Krampol (Zdroj: YouTube)

Jiří Krampol bol štyrikrát ženatý. Mal dve vlastné deti, ďalšie dve zomreli. Náplasťou na rany mu boli nevlastné deti, ku ktorým mal otcovský vzťah.

Vlastných synov mal s prvými dvoma manželkami. S hlásateľkou Janou Fořtovou mal syna Tomáša. Po rozpade manželstva s ním Jana odcestovala do Austrálie a po presťahovaní zmenila synovi priezvisko na Fořt – po novom partnerovi. Jiří Krampol tak stratil nielen manželku, ale i kontakt so synom. Neskôr sa s ním v podstate nevídal a ako uviedol samotný Krampol, kontaktovali sa veľmi sporadicky, občas mu poslal fotky z Austrálie a málokedy zavolal. Herec sa musel vyrovnať s tým, že Tomáš má nielen iné priezvisko, ale aj iného otca.

Druhý biologický syn bol z manželstva s právničkou Hanou Suvajdičovou. Syn dostal meno po otcovi – Jiří, ale keď vzťah stroskotal, vychovával ho iný muž. Dostal tiež priezvisko Suvajdič, ich cesty sa definitívne rozišli, neudržiavali žiadny kontakt a podľa webu kafe.cz sa ho Krampol z právneho hľadiska vzdal. Vzťah medzi otcom a synom sa úplne prerušil a do Krampolovej smrti sa ani neobnovil.

Krampol však vyženil dvoch synov, ktorí s ním zostali. S treťou ženou Martou vychovával jej syna Martina, ktorého prijal za vlastného a dal mu svoje priezvisko Krampol. Podobne to bolo aj so štvrtou manželkou Hankou a jej synom Petrom, ktorý tiež nosí priezvisko Krampol. Herec tak prišiel o svoje biologické deti, ale oporu našiel vo „vyženených“ deťoch, ktoré s ním zostali až do konca. Ani pred smrťou tak necítil potrebu urovnávať vzťahy. „S Jirkom som vyrovnaný, s Martinom sme v styku, Tomáš je v Austrálii, Petr býva na dedine, bol za mnou v nemocnici aj s deťmi. Za vnúčatami som nechodil, lebo chorý, to je blbé a ani som nechcel, aby za mnou chodili,“ povedal pre extra.cz v období, keď sa mu priťažilo.

Samozrejme, že sa nevyhol ani myšlienkam o smrti: „Musíš s tým počítať, je to súčasť života… Keď som ležal v nemocnici a mal smrť na kahánku... bál som sa,“ priznal s tým, že by sa nechcel pred smrťou trápiť. A prezradil aj to, že sa mu nepáči pohreb plný smútku. „Mne sa páči v Amerike, ja som tam často chodil, boli sme u známych a tam bol pohreb, bola to nejaká židovská vetva, že žiadne smútky, zídu sa na trávniku, každý tam položí kamienok, dajú si 'panáka', povedia o človeku nejakú historku a spomínajú naňho,“ hovorí o tom, že pochmúrna nálada je to posledné, čo by chcel.