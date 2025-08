Detaily POHREBU Jiřího Krampola (†87): TOTO odhalilo smútočné PARTE... Dôležitý človek NEPRÍDE!

(Zdroj: Facebook/TV Nova)

Jiří Krampol odišiel na večnosť v sobotu 21. júna vo veku 87 rokov. A hoci išlo o českú legendu, chvíľu hrozilo, že mu bude vykonaný sociálny pohreb - ten robí obec v prípade, že do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí alebo nenahlási, že pohreb vykoná. Poslednú rozlúčku chcel najprv zorganizovať hercov dlhoročný manažér Miloš Schmiedberger.

Napokon sa však ukázalo, že ju ešte pred ním začal vybavovať influencer Tomáš Zajíc, ktorý bol aj v nemocnici uvedený ako Krampolova kontaktná osoba. Posledná rozlúčka prebehne v piatok 8. augusta a na verejnosť sa už dostalo aj parte. „Lásku mal na perách, dobrotu v srdci, poctivosť vo svojej duši...“ píše sa v úvode smútočného oznamu.

„S ťažkým srdcom, ale aj s úsmevom, ktorý by si sám prial, Vás pozývame na rozlúčenie s jedinečným mužom, ktorý dokázal rozosmiať národ. Prežil všetko okrem smrti a aj ona si ho vzala pravdepodobne preto, aby sa mala s kým smiať...“ píše sa ďalej. „Rozhodol sa vystúpiť poslednýkrát bez skúšky, bez scenára tak trochu neplánovane vo Veľkej obradnej sieni Krematória Strašnice dňa 8. 8. 2025 od 13. hodiny,“ píše sa v parte.

Ako vykonávatelia pohrebu sú označení Tomáš (spomínaný influencer) a Anička a Honza. S Krampolom sa príde rozlúčiť množstvo ľudí... No už teraz je jasné, že jedna osoba bude chýbať. „Na pohreb nepôjdem, s Jirkom sa stretneme až hore a naviažem tam, kde sme prestali...“ vyjadril sa pre Blesk.cz jeho manažér Schmiedberger. Ten si stále myslí, že by dokázal zorganizovať lepšiu rozlúčku. „Bol som Jirkov dlhoročný spolupracovník, ľudia nás tak brali. Som si istý, že poslednú rozlúčku viem dôstojne usporiadať. Viete, ťažko sa mi tom hovorí, ale cítim to tak,“ dodal.

Okrem rozlúčky, ktorá bude prístupná aj verejnosti, sa bude konať aj súkromný kar. „Príďte Jirkovi Krampolovi zatlieskať na túto jeho poslednú cestu, pretože takéto fináel si zaslúži poriadny aplaus,“ píše sa v ďalšej pozvánke len pre blízkych. Smútočná hostina sa uskutoční od 15:00 v Noutoniciach.