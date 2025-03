Studenková v porote Let's Dance VYTOČILA divákov: Potopila Evu a Matyáša... REAKCIA tanečníkov!

Let's Dance, 4.kolo, Zdena Studenková (Zdroj: TV Markíza)

Býva zvykom, že štvrtý takzvaný špeciálny porotca Let's Dance hodnotí veľmi jemne. Väčšinou sa do tanca veľmi nerozumie a hodnotiť techniku mu tiež veľmi neprináleží. Uplynulú nedeľu doplnila porotu tanečnej šou herečka Zdena Studenková a hneď v úvode priznala, že v technike tanca nie je úplne doma. Prezradila to pri hodnotení tanečného výkonu Evy Burešovej a Matyáša Adamca.

Dvojica predviedla waltz, ktorý speváčka venovala svojmu synovi Nathanielovi. „Ako vravím, nerozumiem tak tancom, ako moji prísediaci, pretože som nikdy, nikdy nebola na žiadnej tanečnej súťaži, ale počula som, vraj, že by ste mali pôsobiť, keď sa tancuje waltz, ako akvabely. Že by to malo byť absolútne synchrónne a že by ste mali ísť spolu a niekdy sa mi zdalo, že celkom spolu to nebolo, napriek všetkému sa mi páčil Evičkin výraz, dala tomu noblesu, tajomstvo, a to sa mi na tom veľmi páčilo,“ zhodnotila výkon Studenková.

Let's Dance, 4.kolo, Zdena Studenková

O to väčším šokom bolo jej následné hodnotenie. Zatiaľ čo Adam Bardy dal dvojici 8 bodov, Zdena siahla po podstatne nižsom čísle. Dvojici udelila 5 bodov, čo bolo dokonca menej, ako dal porotcovský kat Jan Ďurovčík. Niet tak divu, že sa Studenkovej rozhodnutie okamžite stretlo s kritikou divákov. „5?! Človek, ktorý verejne povie, že s tancom nemá žiadnu skúsenosť. Hnus,“ uviedol jeden z komentujúcich a v podobnom duchu sa niesli aj ďalšie reakcie: „Keď už aj Ďurovčík dá vyššie hodnotenie ako pani Zdenka, tak to už je veľký prú*er. Ani sa nečudujem. Sama povedala, že tancu nerozumie a jej hodnotenie tomu zodpovedá. Strápniť sa hneď v prvom čísle nie je najlepší začiatok tejto pani.“

Zrejme aj ona sama po prvom tanci zistila, že začala na veľmi nízkom bodovom hodnotení a ďalšie tanečné čísla už ohodnotila vyšším číslom. No ako na to zareagovali Eva a Matyáš? „Tak tá 5-ka... Čo si budeme... Ale zvyšok super,“ povedal Adamec. „Päťka? My sme dostali päťku? Tak to som dostala naposledy na základnej škole z matematiky. Tak som rada, že som si mohla pripomenúť to super obdobie,“ pridala sa Eva, na čo Matyáš dodal: „Ja by som si pokojne nepripomínal, myslím, že to bolo viac, ako na 5 bodov, tak, ako nám to dal Adam za 8 bodov, to bolo super. Efča to zatancovala super...“

2. kolo Let's Dance, Eva Burešová a Matyáš Adamec (Zdroj: TV Markíza)