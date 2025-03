Rozkoš to v Let's Dance PREPÍSKOL! Namiesto tanca PREDVIEDOL... To je TVÁROVÁ GYMNASTIKA?!

Marek Rozkoš predviedol na tanečnom parkete skvelú ča-ču a prihodil aj trošku tvárovej gymnastiky. (Zdroj: TV Markíza)

Aj keď ča-ča v jeho prevedení bola skvelá, grimasy, ktoré celý tanec sprevádzali, vyrušovali nejedného diváka. Jeho výraz, ktorým chcel zrejme preniesť na divákov emóciu, vyzeral skôr ako tvárová gymnastika. Na to upozornila aj herečka Zdena Studenková, ktorá zasadla do poroty štvrtého kola 10. jubilejného ročníka tanečnej šou ako špeciálny hosť.



„Marečku, tancuješ dynamicky, je to niečo, čo som, samozrejme, nikdy nemala šancu vidieť, keď si hral v Dunaji toho seriózaka, môjho distingvovaného syna, takže tento tvoj rozmer som nikdy nepoznala a je fascinujúci,“ začala pozitívne Studenková a Rozkoš sa usmieval od ucha k uchu. Pri druhej časti hodnotenia však zvážnel a do smiechu mu nebolo. „Na druhej strane – menej je niekedy viac. To, čo dáš v tom tele, tú emóciu, to, že si mačo, si zrazu pokazíš tým, že to strašne prekreslíš v tvári. Dávaj si na to pozor. Takže trošku takého stoického výrazu, hlavne v tých pauzách, by nezaškodilo, ale ty sa to naučíš,“ uzavrela herečka.

Ostatní porotcovia boli o čosi zhovievavejší. „Tentokrát ste ma tak zaujali choreografiou, fakt vynikajúca choreografia a vynikajúco zatancované, že som sa na ten výraz vôbec nedíval. Nič mi nevadilo, bol som nadšený," tešil sa porotcovský kat Ján Ďurovčík. V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie Adama Bardyho. "Vy tancovať viete, ty v sebe máš tú ľahkosť, tú pohybovú inteligenciu.“ Takže zatiaľ čo niektorí si všímali herecký výraz, iní sa nechali uniesť skvelým tanečným výkonom. Ako sa s tým Rozkoš popasuje v ďalšom kole?



