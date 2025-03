Zuzana Porubjaková ukázala rodinu: Dcérka je jej verná KÓPIA a manžel... Nie je žiadne DREVO!

Let's Dance, 4.kolo, Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring

Zuzana Porubjaková včera predviedla výkon večera. Spolu s Jaroslavom Ihringom tancovali quickstep na pieseň Single ladies od Beyoncé. A všetkým vytreli zrak! Vyslúžila si zaň 38 bodov a až od troch porotcov získala 10 bodov. A keďže včerajšie kolo patrilo tým najbližším, Zuzana svoje číslo venovala rodine - manželovi a trom detičkám, dcérkam Emke a Lune a synovi Oskarovi. „Zuzka je najlepšia mama aká môže byť. Tie deti majú raj pri nej úplne. Mať Zuzku za mamu, to je ako žiť v Disneylande. Je to super úplne," vyjadril sa Zuzanin manžel.

Let's Dance, 4.kolo, Zuzana Porubjaková s rodinou

Let's Dance, 4.kolo, Zuzana Porubjaková

Herečka rodinu často neukazuje, a tak to bola skvelá príležitosť, aby jej fanúšikovia bližšie nahliadli do jej súkromia. Najstaršia dcérka Ema akoby jej z oka vypadla. Veď pozrite sami, aká sú krásna rodinka. Zuzkin manžel Juraj sa okrem iného postavil na parket a svojím výkonom odrovnal porotu. „Ďurko je ako keby taká moja druhá polovička. A som šťastná, že práve s ním môžem zdieľať všetky radosti aj starosti a že pri mne stojí," povedala herečka. Po ich tanci sa postavila na nohy celá sála. „Nie som tanečník. Vždy som mal rád tanec, ale nikdy som sa neodvážil začať tancovať a ísť niekde. Takže to skončilo pri tom, že som vždycky obdivoval tanec. A prvú choreografiu, ktorú som sa naučil, bola teraz v utorok s Miňom," povedal na margo svojho výkonu.

Let's Dance, 4.kolo, Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring

Porotcovia samozrejme nezabudli ohodnotiť ani Juraja. „Buchnúť quickstep na Single ladies od Beyoncé. Akože na to sme videli tancovať na párty rôzne pokusy, na to nie je ľahké tancovať ani všeobecne, nie ešte quickstep. Na to, aby ten quickstep vyzeral dobre a aby to bol quickstep, tak to musia byť dvaja tanečníci. No a potom na konci, keď prišiel Jay Z. Ďuri, ty si si, vysvetli mi to ešte raz, povedal, že máš rád tanec, ale nechceš tancovať pred ľuďmi, tak si si povedal, že dobrý začiatok je nedeľa 4. kolo Let's Dance, jubilejný 10. ročník? Budúci ročník súťažíš alebo kam chceš ísť ešte?" opýtal sa Zuzaninho manžel Adam Bardy. Tanečný výkon Zuzaninho manžela Juraja si môžete pozrieť nižšie.

Zuzana Porubjaková ukázala rodinu: Dcérka je jej verná KÓPIA a manžel... Nie je žiadne DREVO! (Zdroj: TV Markíza)