Ďurovčík si VYSTRELIL z manžela Ráchel Šoltésovej: Prirovnal ho k Tribulovi! Pochvala či potupa?

Let's Dance, 4.kolo (Zdroj: TV Markíza)

Počas šou Let’s Dance sa porotcovia nevyhýbajú nielen odbornému hodnoteniu, ale ani poriadnej dávke humoru. Ich vtipné poznámky a uvoľnené komentáre často rozosmejú nielen súťažiacich, ale aj divákov v sále a pri obrazovkách. Či už ide o vtipné reakcie na tanečné výkony, žartovanie na účet celebrít alebo spontánne hlášky, práve humor poroty dodáva šou jedinečnú atmosféru a robí ju ešte zábavnejšou.

Ani 4. kolo sa nezaobišlo bez srandy. Opäť perlil porotca Ján Ďurovčík, ktorý si tentokrát vystrelil z manžela herečky Ráchel Šoltésovej. Ten si spolu s ňou tiež zatancoval na parkete. „Bolo to úžasné, pretože on je naozaj v živote mojou obrovskou oporou a aj na parkete, aj keď som ho viedla ja, stále mi bol oporou. Veľmi si to vážim, že sem vôbec prišiel a bol ochotný si to so mnou zatancovať," reagovala na ich spoločný tanec Ráchel. A jeho výkon okomentoval spomínaný režisér.

Let's Dance, 4.kolo

„Tá jeho vsuvka, v duchu Tribulu. To je normálne, že pocta Janovi. Ja si myslím, že musí byť hrdý," zavtipkoval Ďurovčík. Potom ešte doplnil, že mu je vlastne strašne vďačný. Najprv sa opýtal herečky, koľko sú už vlastne v manželskom zväzku. Ona reagovala, že dva roky. „On tesne pred svadbou robil chrup mojej manželke a keďže som zistil, že ty si k nemu prišla a už neodišla. Tak som vlastne celkom rád, že si tam išla," adresoval Ráchel.