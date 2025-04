Zubná ANOMÁLIA Evy Burešovej: TO, čo jej RASTIE v ústach je rarita!

Eva Burešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Všetko sa začalo nenápadnou otázkou. „Robila si niekedy modelku?“ spýtal sa Sajfa. Eva zostala zaskočená. „Pardon, modelku?“ zopakovala prekvapene. Sajfa si však stál za svojím: „Vizuálne máš podľa mňa chrup a usporiadanie zubov veľmi modelkovské. Strašne mi Lindu pripomínaš.“ Adela Vinczeová okamžite vedela, o čom je reč. „Sajfa chodil s topmodelkou, akože naozaj top top, Lindou Nývltovou, a máš naozaj chrupové usporiadanie a ústa podobné ako ona.“

Lenže zatiaľ čo v očiach moderátorov bol jej úsmev výnimočný, Eva priznala, že doma v Česku si vypočula skôr kruté slová. „Jedna z vecí, ktorá je na mne hejtovaná, je môj úsmev, ale že brutálne. Písali, že som ako kobyla, že vyzerám ako kôň…“ otvorene priznala. Namiesto toho, aby sa tým trápila, sa rozhodla spraviť presný opak – napísala pesničku Úsmev Mony Lisy. „Hovorím v nej o tom, že je jedno, aký máš úsmev, dôležité je, že máš dôvod sa smiať. Tak sa proste smej.“

Adela si neodpustila otázku, či si nikdy nenechala zuby upraviť. „Ja som si ten tvoj úsmev všimla, ale nikdy som to neriešila, lebo ja som mala veľmi podobný. Také tie zuby dovnútra, akože narazili sme do kľučky, ako sa hovorí. Ale ja som si dala neviditeľný strojček a aj Sajfa ho mal. Ty nemáš?“ A tu prišlo veľké odhalenie. „Ja by som aj chcela, ale je viac dôvodov, prečo ho nesmiem mať,“ povedala Eva. „Všetky osmičky mám vonku už od štrnástich a do toho mám deviatky. A oni hovorili, že keby som mala strojček, bol by problém s tými deviatkami a že by som nemusela spievať tak, ako spievam.“

Áno, počujete správne! Zatiaľ čo bežným ľuďom rastú zuby múdrosti, Evina čeľusť ukrýva ešte niečo navyše - zuby deviatky. Tento jedinečný chrup ju síce odlišuje, no ona si z toho ťažkú hlavu nerobí. Namiesto toho sa rozhodla svoj úsmev hrdo nosiť a dokázať, že krásu netvoria len dokonalé črty, ale najmä sebavedomie a radosť zo života.





