V Dunaji pôjde do tuhého: Ludwig postaví Helgu pred HOTOVÚ VEC! A Klára... ŠKODA REČI

Marek Fašiang a Jana Majeská v seriáli Dunaj, k vašim službám

BRATISLAVA – Ide do tuhého! Aj keď situácie v seriáli Dunaj, k vašim službám, sú dosť vypäté, postupne budú ešte viac stupňovať.

V Dunaji sa odohráva veľa životných príbehov a dramatických situácií. Spoločnosť kvári nielen vojna, ale aj mnohé ľudské osudy. Vo viacerých sa všetko obracia naruby a nejde tak, ako by malo. Príkladom je rodina Walterovcov. Príhod Ludwiga poriadne zamieša karty a zdá sa, že je pripravený zabojovať o svoju lásku. Ona je totiž žena, ktorá ho držala pri živote, keď bol odvedený na front a prežíval hrôzy vojny. Helga pravosť jeho citov pochopí vo chvíli, keď ho nájde držať Elisu v náručí. Presvedčený, že drží svoje dieťa, nástojí na tom, aby sa ich vzťah vrátil do starých koľají.

Marek Fašiang a Jana Majeská v seriáli Dunaj, k vašim službám

Helga má zimomriavky z toho, že by mohlo prasknúť ich tajomstvo a Walter by mohol odhaliť, že po Johanovi ani Elisa nie je jeho dcéra. Ludwig však nemá čo stratiť – a nástojiť bude na rozvode Helgy s Klausom. Sám však pritom netuší o druhom tajomstve, ktoré chce vypátrať - kto ho vlastne poslal do vojnovej mašinérie.

Marek Fašiang a Jana Majeská v seriáli Dunaj, k vašim službám

Karty poriadne zamiešal aj príchod Vladimíra Ruttkaya, v dôsledku čoho sa odkrývajú staré hriechy. Keď Ruttkay ponúkne miesto riaditeľky kameňolomu dcére Kučerovcov, veci začnú naberať dramatický spád.

A veci sa menia aj v prípade Kláry Kučerovej a Lukáša Kudličku. Kým predtým mal o ňu úprimný záujem, situácia, kedy ju pristihol ako sa vkradla do jeho trezoru v kancelárii, všetko zmenila. Vymenili si teda roly, jeho záujem ochabol, kým u Kláry rastie. Pochopila, že zdanlivo chladný obchodník má aj srdce. Preto mu neváha pomáhať v najkritickejších chvíľach. Pred Antonom Holubcom zachráni nielen kompromitujúce materiály o jeho mame, ale čoskoro zachráni aj člena Lukášovej rodiny. Zmení to jeho pohľad a vzťah ku Kláre?