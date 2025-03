Veľký NÁVRAT pani Márie z Dunaja: V seriáli Sľub je z nej celkom INÁ ŽENA!

Jana Pilzová v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: psc)

Jana Pilzová stvárnila v seriáli Dunaj, k vašim službám jednu z najobľúbenejších postáv. Pani Mária však na konci ôsmej série skončila scénou, kedy nastúpila do vlaku na transport. Divákov to chytilo za srdce a dá sa povedať, že plakalo celé Slovensko. Nie je však vylúčené, že by sa do Dunaja mohla po nejakom čase vrátiť. „Samozrejme, že by som to privítala… Tak hlboko je v mojom srdci ten seriál, že ani neviem, či niekedy z toho srdca odíde, lebo zanechal hlbokú stopu ľudskú aj umeleckú,“ povedala Jana Pilzová pre markiza.sk.

O jej konci v seriáli Dunaj jej nikto nič oficiálne nepovedal, ale intuícia ju nesklamala. „Keď som sa definitívne dozvedela, že naozaj končím a akým spôsobom, tak som mala stavy, akoby som sa lúčila s mojou najlepšou priateľkou. Priznám sa, že som doma pri učení sa textov plakala,“ priznáva herečka. Zvláštny pocit prázdnoty trval niekoľko dní a bolo psychicky náročné sa stotožniť s tým, že už s pani Máriou nebude.

Málokto však vtedy tušil, že herečka sa vráti na televízne obrazovky – už od pondelka bude súčasťou seriálu Sľub. „Keď som dostala ponuku účinkovať v Sľube, cestovala som práve na svoj posledný natáčací deň v seriáli Dunaj, k vašim službám, do Bratislavy. Takže ma to samozrejme veľmi potešilo, že budem môcť byť súčasťou ďalšieho skvelého dobového projektu Markízy, v ktorom už pár mesiacov natáčali aj moji dvaja divadelní kolegovia Miško Ďuriš a Marek Rozkoš,“ ozrejmila herečka.

V seriáli Sľub stvárni Janu Andrášovú – mamu Michala a Vlada. Spolu s manželom Rudom, ktorého stvárňuje Ivo Gogál, žijú pokojný život v Trenčíne a do Bratislavy prídu navštíviť syna Michala. Samozrejme, že aj výzor Jany Pilzovej je v seriáli Sľub iný. „Naše šikovné maskérky mi robia účes, ktorý mi veľmi pripomína moje obdobie práve v 80-tych rokoch, keď som si dávala robiť na vlasy tzv. trvalú,“ okomentovala obľúbená herečka.

Jana Pilzová v seriáli Sľub (Zdroj: TV Markíza)

pochvaľuje si herečka, ktorú v seriáli Sľub prvýkrát uvidíme v pondelok o 17.55 na Markíze.