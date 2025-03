Prvé ŠKRÍPANIE a ŽIARLIVOSŤ vo vzťahu: Dubayová podozrieva Jablonského

Petra Dubayová (Zdroj: psc)

Nie je to tak dávno, čo Petra Dubayová s Jakubom Jablonským potvrdili, že tvoria pár. Prevalilo sa to v auguste minulého roka a oficiálne priznanie prišlo po dvoch mesiacoch. A keď sa vo februári začali šíriť klebety, že spolu čakajú dieťa, neostávalo im iné, ale správu opäť potvrdiť. A urobili to napokon prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram.

Obaja herci tak spolu žijú nielen v súkromí, ale aj v seriáli Dunaj, k vašim službám, ktorý koniec-koncov zrejme spojil ich cesty. V seriáli si prežili náročné chvíle, keď ich spoločného synčeka „ukradol“ Ján Koleník v úlohe Waltera Klausa. Ich úsilie získať ho naspäť trvalo dosť dlho a pomohla im v tom nakoniec Helga Klausová.

Jakub Jablonský v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: psc)

Kým v súkromí sú Petra s Jakubom ako dve hrdličky a tešia sa na spoločného potomka, v seriáli si ich vzťah už dávnejšie prešiel zaťažkávajúcou skúškou. A to keď do hry vstúpila Ester, ktorá sa stala tajnou špiónkou pre odbojové hnutie a infiltrovala sa do rodiny nemeckého príslušníka. Práve ona sa „zavesila“ na židovského chlapca Davida, ktorého stvárňuje Jablonský. Keď odišla do transportu, David s Evou prežívali náruživé obdobie, ale to je už zrejme minulosť.



Do seriálu totiž vstúpil excentrický manželský pár, manželia Hanákovci. Viktora, štátneho tajomníka na ministerstve dopravy, výstavby a verejných prác stvárňuje Juraj Loj, jeho manželku Oľgu, ktorá je bohémka, voľnomyšlienkarka a milovníčka umenia, hrá Barbora Bezáková. A práve tá bude jablkom sváru.

Barbora Bezáková a Jakub Jablonský Dunaj, k v vašim službám (Zdroj: psc)

Hrdinka, ktorá sa riadi zásadne svojimi pocitmi a emóciami a praktické veci jej nič nehovoria, totiž zamestnáva Davida s návrhmi ich nového domu viac, ako by sa to Eve, alias Petre Dubayovej páčilo. V súkromí i v seriáli zaláskovaný pár sa teda musí konfrontovať so žiarlivostnými scénami a podozrením, čo David v byte Hanákovcov robí tak často a dlho. A keď Davidovi Oľga pošle ako darček bielu košeľu, hneď je oheň na streche... Čo sa z tohto prapodivného vzťahu vykľuje, uvidíme v ďalších pokračovaniach seriálu Dunaj, k vašim službám. Ostáva len veriť, že takýto vzťahový "tréning" Jablonský s Dubayovou vo vlastnom živote naozaj nebudú potrebovať.