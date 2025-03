Všimli ste si tú ZMENU? Vratko Sirági s novým doplnkom a... Naozaj mu to PRISTANE!

1. kolo Let's Dance. Na snímke Vratko Sirági (Zdroj: Ján Zemiar)

Stal sa náhradníkom a už po prvom tanci všetkým vyrazil dych! Reč je o moderátorovi Vratkovi Sirágim, ktorý so svojou tanečnou partnerkou Annou Riebauberovou obsadili v tanečnej šou krásne tretie miesto. Vratko však na tanec nezanevrel ani po súťaži a hoci mu to pracovné povinnosti neumožňujú v takej miere, ako by chcel, tanečné topánky si obúva rád. „Už je toho menej, priznávam, ale keď mám možnosť, tak k tancu pričuchnem“.

Nedeľné prenosy obľúbenej tanečnej šou si však ujsť nenechá.Myslel tým aj na Petra Sagana, pre ktorého vymeniť pedále za tanečné topánky je asi najnáročnejšie.Vzápätí neváhal prezradiť aj to, kto je jeho absolútnym favoritom.



Vratko žiari spokojnosťou a to aj vďaka jeho úteku do tepla. Moderátor si v januári užil dovolenku na exotických Maledivoch, no to nie je jediná novinka v jeho živote. „Okuliare mám nové, zrak sa trochu zhoršil s pribúdajúcim vekom a inak som spokojný, šťastný, vyrovnaný.“ Moderátor však zaujal aj svojim celkovým imidžom. „Som rád, že Slovensko stále plodí nových kreatívnych ľudí, nielen tanečne, ale aj takto módne. A Jakub je pre mňa číslo jeden,“ nešetrí slovami chvály moderátor, ktorý si potrpí na módu a ulieta si na extravagancii. V rozhovore prezradil, kto mu kafre do výberu oblečenia a kedy by najradšej popustil uzdu svojej fantázii!

Sirági - LSD (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)