Plačková so SLZAMI v očiach: Prehovorila o razii NAKA u nej doma... Viem, komu ležím v žalúdku!

Koncom septembra 2021 NAKA spustila akciu s názvom Chikara, počas ktorej v skorých ranných hodinách nabehli do bytu Zuzany Strausz Plačkovej a Reného Strausza. Cieľom akcie bolo odhaliť obchodovanie s drogami. Kukláči následne prezreli aj ich dom v Miloslavove a dvojicu umiestnili do cely policajného zaistenia, kde strávili štyri dni.

Spolu s nimi bolo zadržaných ďalších 13 ľudí a pripísali im obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti. Prokurátor Jozef Kandera však v máji 2022 obvinenie najznámejšej slovenskej influencerky a jej polovičky zrušil. 16. mája 2022 tak boli oficiálne zbavení obvinenia.

Dvojica o traumatickom zážitku dlho hovoriť nechcela... Aktuálne však Zuzana pre český podcast HoneyTalk s Veronicou Biasiol urobila výnimku a prvýkrát o tomto momente otvorene prehovorila. „Všetko zlé je na niečo dobré. A nám toto hrozné obdobie prinieslo Diona. Beriem to tak, že sme to potrebovali, každý človek potrebuje určitým spôsobom facku od života. My sme to tiež asi potrebovali, lebo som mala veľa peňazí, ponúk, reklám a išla mi karta. A zrazu sa stalo toto,“ priznala so slzami v očiach.

