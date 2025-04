Plačkovej muž v RINGU? René Rendy prehovoril o zápase... Vedel by som si to predstaviť, ale?!

Rene Rendy (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - René Rendy Strausz nevylučuje vstup do ringu, no v jednom má jasno. Muselo by ísť o poriadne výhodnú ponuku. Za týchto podmienok by do toto išiel!

Podnikateľ René Rendy Strausz, známy nielen z prostredia hudobnej scény, ale aj zo sociálnych sietí, sa vyjadril k možnému vstupu do sveta boxu. Aj keď sa mu táto predstava úplne neprotiví, má jasne stanovené podmienky, za akých by do toho išiel. „Vedel by som si predstaviť mať zápas, ale musel by som to mať určite dobre finančne ohodnotené. Už som mal aj ponuku, len proste, nezvládal by som asi chodiť na tréningy, venovať sa hudbe aj rodine,“ prezradil Rendy.

Ako sám hovorí, momentálne je naplno vyťažený a príprava na zápas by si vyžadovala veľké úsilie a odhodlanie. „Musel by som mať za to fakt dobré lóve, aby mi to za to stálo,“ dodal úprimne. Na rozdiel od mnohých iných influencerov či raperov, ktorí sa do zápasov púšťajú kvôli konfliktom, Rendy nemá potrebu niekoho vyzývať. „Nevedel by som si predstaviť súpers. Nie som ani na nikoho zaťažený, že koho vyslovene nenávidím. Nejdem si proste toto. Takúto hru, že niekoho nenávidím, tak by som ho šiel vyzývať a robil si videá o tom,“ uzavrel.

Je teda zrejmé, že pre Rendyho by zápas nebol o dramatických výzvach a verejnom konflikte, ale čisto o biznise – a ten by musel byť naozaj výhodný. Nuž, tak sa nechajme prekvapiť, či sa podnikateľ niekedy v tom ringu predstaví a kto bude jeho súper. V rozhovore prehovoril René aj o nehnuteľnostiach v Dubaji, ktoré vlastnia spolu s manželkou Zuzanou i hudbe, ktorú robí. Vypočujte si video nižšie.

Rendy - box a Dubaj (Zdroj: MG/Tomáš Hambálek)