Plačková v STRACHU o syna: Všade bola krv... Volala mu sanitku!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Strach o deti je pocit, ktorý dokáže človeka paralyzovať. A hlavne keď ide o chlapcov – tých malých, nezastaviteľných, ktorí majú v očiach iskru a v hlave tisíc nápadov. Chlapci neustále skúšajú hranice. Skáču z výšok, šplhajú sa, kde by nemali, vymýšľajú, skúmajú, a často ani netušia, aké nebezpečenstvo im môže hroziť. Pre rodiča je to neustály test nervov. Len čo utíšite jeden chaos, už vzniká ďalší. A popri tom sa vám v hlave prehráva množstvo „čo ak“ – čo ak si ublíži, čo ak niečo pokazí, čo ak sa niečo stane…

Svoje o tom vie aj Zuzana Strausz Plačková, ktorá prežívala obrovský strach o syna. Ten sa pri šantení buchol o roh steny a zranenie bolo natoľko vážne, že influencerka bola nútená volať záchranku. „Dionko sa nám postaral o poobedňajší program, mali sme ísť na jachtu, ale namiesto toho sme išli na pohotovosť," povedala Plačková. „Rozsekol si hlavu, krvi toľko, že som myslela, že tam bude mať 10-centimentrovú priepasť. Vďakabohu, že nie," pokračovala.

Podnikateľka opísala, že Dionko najprv plakal a potom bol úplne v pohode. „Najskôr plakal, ale po asi 3-4 minútach, kedy sa mi podarilo zastaviť to krvácanie, už som bola celá od krvi, tak bol zrazu v pohodičke," dodala. Záchranári ho ošetrili a skonštatovali, že je to bežné a hlavne pri chlapcoch. Z toľkého stresu sa Zuzana cítila, keď to z nej všetko opadlo, veľmi vyčerpane. Veď to poznáte, milí rodičia...

(Zdroj: Instagram ZP)