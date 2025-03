Šokujúca DOHRA konfliktu Tatiany Drexler a tanečníka Matyáša: TOTO od porotkyne NIKTO nečakal!

2. kolo Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)

Semienko konfliktu zasadil tanečník v septembri minulého roka, keď si pustil ústa na špacír v podcaste Space by Nikita Jankovičová. Tam prezradil, že má na porotkyňu ťažké srdce a podľa neho nehodnotí spravodlivo.

„A keď skrátka táto zatrpknutá stará žena ti tam nasilu začne hejtovať partnerku, tak som... A nie je to len môj pohľad, videli to ľudia tam, čo boli, videl to ten cast (obsadenie, pozn. red.), videli to ľudia v komentároch, videli to všetci, že je to skrátka too much,“ uviedol s tým, že občas mal na mále, aby sa s ňou nezačal konfrontovať. „No veď ja som tiež bol v jeden moment... že to bol skrátka bullshit, že tam trepala celú dobu,“ dodal a ukázal päsť na znak, že si to s Tatianou chcel vysvetliť.

Hoci vtedy Drexler na jeho slová nereagovala, minulý týždeň pri štarte 10. série Let's Dance si nenechala ujsť príležitosť dať najavo, že jeho vyjadrenie zaznamenala. „Eva je fantastická tanečnica. Bolo to super! Malo to naozaj dynamiku, napätie. A Matyáš zase povie táto hysterická stará ženská! Nemoderná, protivná! Matyáš, ty si sa pozeral? Ona mala celý čas pokrčené nohy! Cha-cha má nejakú techniku...“ zahlásila v priamom prenose. Niet divu, že mnohí usúdili, že sa cez Matyášove slová nepreniesla.

2. kolo Let's Dance, Eva Burešová a Matyáš Adamec (Zdroj: psc)

A začalo sa ešte viac šuškať o tom, že dvojica má medzi sebou otvorený konflikt. O to väčšie prekvapenie prišlo v 2. kole, kedy sa Tatiana Drexler pri hodnotení tanečného výkonu Matyáša Adamca a Evy Burešovej k nepríjemnej situácii vrátila. No takéto slová od nej verejnosť zrejme nečakala. „Matyáš, mne fanúšičky písali listy, kde mi vraveli, že náš vzťah ohrozuje priateľstvo Slovákov a Čechov. Takýto presah Let's Dance som nikdy neočakávala a chcem vás uistiť, milí diváci, že ja milujem Matyáša!“ zahlásila Drexler.

„A prosím vás, ste naši poslední kamaráti v Európe, Češi, viete o tom?“ pokračovala porotkyňa a dodala: „A ja si myslím, že mladí ľudia musia byť revolucionári a ja milujem Matyáša, buďte si istí, aj keď ho kritizujem. Je to môj človek. Ja som v 24 emigrovala, ja viem, čo je to robiť revolúciu. Matyáš, robíš to výborne,“ za čo si vyslúžila obrovský potlesk a poďakovanie od tanečníka. Pozrite si to vo VIDEU nižšie!

Drexler (Zdroj: TV Markíza)