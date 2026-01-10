Brutálny únos 16-ročného chlapca! Naložili ho do auta a chceli znásilniť drevenou rukoväťou: Vraj išlo o LEKCIU

ŚREME – V Poľsku obžalovali päť osôb v súvislosti s únosom 16-ročného chlapca v meste Śreme. Páchatelia chlapca nasilu naložili do auta a na hlavu mu dali igelitové vrecko. Potom ho odviezli preč a pokúsili sa ho znásilniť. Cieľom vraj bolo dať mu lekciu.
K otrasnému činu došlo na jar 2025. Chlapec kráčal po chodníku aj s priateľmi vo veku 16 a 18 rokov, keď ho štyria muži násilím vtiahli do auta. „Vo vnútri vozidla mu na hlavu nasadili igelitové vrecko a vyhrážali sa mu zabitím a spáchaním sexuálneho trestného činu. Zobrali mu aj telefón v hodnote 300 zlotých,“ povedal hovorca okresnej prokuratúry v Poznani Łukasz Wawrzyniak. Informuje o tom poľsky web tvn24. Následne chlapca autom odviezli do oblasti blízkeho prístavu, kde ho vytiahli von a pokúsili sa ho znásilniť drevenou rukoväťou.
Vyšetrovanie odhalilo, že celú vec mal zosnovať 43-ročný muž, otec 16-ročného dievčaťa. Tomu sa mala dcéra posťažovať, že jej chlapec ublížil. Muž sa mu preto rozhodol pomstiť a udeliť mu lekciu. Najal si na ti skupinku miestnych. Štvorica vo veku 43, 37, 36 a 17 rokov je obžalovaná a obmedzovanie osobnej slobody, vydieranie a pokusu o znásilnenie im hrozia tresty odňatia slobody v rozmedzí 3 do 20 rokov. 43-ročný muž bol navyše obvinený z držby náboja Mauser bez povolenia.
Piatym obžalovaným je 18-ročný mladík, ktorý mal napomáhať únosu. Ukázalo sa totiž, že zapletená do akcie mala byť aj dvojica, ktorá s chlapcom v čase incidentu kráčala po chodníku. Mladík bol umiestnený pod policajný dohľad. V jeho prípade mu súd mohol uložiť maximálny trest odňatia slobody v trvaní piatich rokov. Prípad šestnásťročnej dievčaťa a jej účasť na incidente bude riešiť súd pre mladistvých.