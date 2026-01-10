Ladislav (†47) zomrel na Štedrý deň: Zostali po ňom tri deti a manželka Lívia! Rodina je v ťažkej situácii

PRIEVIDZA – V čase, keď sa iní tešili v kruhu svojich najbližších, poznačila ich rodinu najhoršia tragédia. Otec troch detí Ladislav (†47) mal na Štedrý deň ťažkú nehodu, pri ktorej, žiaľ, prišiel o život. Vdova Lívia tak prišla nielen o manžela a otca svojich detí, ale ocitla sa aj v ťažkej finančnej situácii - na krku je zostali dlhy.
Žena pritom pracuje len na polovičný úväzok. Dôvodom je zdravotný stav dvoch detí – Lucka (11) a Kubko (16) majú autizmus a pridružené aj iné poruchy. Livia si nemôže dovoliť nájsť prácu na plný úväzok, keďže starostlivosť o deti ostáva na nej. Začala dokonca predávať svoje spotrebiče a aj ich byt, aby mohli ďalej existovať a ísť do menšieho podnájmu. Na pomoc rodine tak bola zriadená zbierka.
„Livka je drobné žieňa s veľkým srdcom, ktoré robí pre svoju rodinu maximum a ťažko prijíma pomoc iných. Aj na túto výzvu sme ju museli nahovoriť, pretože nechcela iných zaťažovať a bála sa, kto čo povie. Sme ale ľudia, tragédie sa dejú a nikdy nevieme, kedy my budeme potrebovať pomoc a oporu v našich priateľoch, susedoch, známych… preto jej pomôžme v ťažkých časoch, aby mohli slušne žiť, splatiť dlhy, ktoré im ostali a prekonali tak ľahšie túto náročnú životnú situáciu,“ píše sa na portáli Donio.
Vyzbierané peniaze majú ísť na zabezpečenie základných potrieb a výdavkov rodiny, úhradu hypotéky a dlh v zdravotnej poisťovni.
Tragédia na Štedrý deň
K tragickej nehode došlo na Štedrý deň 24. decembra 2025 dopoludnia na a ceste I/64 v Prievidzi. 47-ročný Ladislav autom zišiel mimo vozovku a narazil do betónovej rúry. Po príchode polície na miesto už nejavil známky života. Policajti okrem iného zistili, že tachometer sa zasekol na hodnote 200 kilometrov za hodinu. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal trestné stíhanie, pričom presné príčiny a okolnosti tragickej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.