Eva Burešová trpí kvôli Let's Dance zvláštnou BOLESŤOU: Pred očami temno a neviem, čo sa deje!

1. kolo Let's Dance. Na snímke Matyáš Adamec a Eva Burešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Eva Burešová je známa česká speváčka a herečka. Svoju kariéru odštartovala vďaka účasti v šou Česko-Slovensko Má Talent, kde ohúrila nielen divákov, ale aj samotnú porotu a najviac kata Jara Slávika. So svojim dychberúcim spevom sa dostala až do finále. Dnes Eva patrí v susedných Čechách k špičke. Aj ona však bojovala so stavmi úzkosti a na ružiach nemala ustlané ani vo vzťahoch. Jej partnerom bol v minulosti Michael Krásný, s ktorým má 8-ročného syna Nathaniela, potom tvorila pár s tanečníkom Matyášom Adamcom, šťastie však našla až po boku svetoznámeho šéfkuchára Přemka Forejta, s ktorým má syna Tristana. Ten oslávi 3 roky v auguste tohto roku.

Manžel ju bol podporiť aj na prvom kole tanečnej šou Let's Dance, kde tancuje práve s bývalým priateľom Matyášom. Rozhodnutie ísť d toho bolo okamžité: „Ja som okamžite začala jasať a bola som nadšená,“ priznala, lebo tancovať v Let's Dance si veľmi želala. Koniec-koncov ako speváčka sa objavuje nielen na kocertných pódiách, ale aj v muzikáloch, ktoré sú spojené aj s tancom. Je to však niečo celkom iné a kvôli tanečnej šou si na tréningoch už vytrpela svoje. „Hlava ma bolí. Jasné, chrbát bolí, ruky bolia, ale tá hlava sa dostane do momentu, kedy máte pred očami úplne temno a vôbec neviete, čo sa deje, či máte ísť pravou alebo ľavou nohou…“ vymenúva svoje pocity Eva. Ako sa jej bude dariť, uvidíte v druhom kole v nedeľu o 20.30 na Markíze.

