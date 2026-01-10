Pri pobreží Turecka sa potopil sa gumený čln s migrantmi: Jedna osoba zomrela, ďalších sedem ľudí je nezvestných

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/AnjoKanFotografie)
ISTANBUL - Jedna osoba zomrela a sedem ďalších je nezvestných po tom, čo sa v sobotu v Egejskom mori pri pobreží Turecka potopil čln s migrantmi. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Turecká pobrežná stráž uviedla, že ďalších 37 pasažierov gumeného člnu bolo zachránených živých. Plavidlo sa potopilo pri západotureckom meste Dikili severne od Izmiru. Dikili je malé prímorské letovisko vzdialené približne 20 kilometrov od gréckeho ostrova Lesbos. Ten mnoho migrantov využíva ako vstupnú bránu do Európskej únie. Podobné nešťastia počas cesty cez more sú podľa agentúry AFP pomerne bežné. Z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vyplýva, že v roku 2025 zmizlo alebo bolo nájdených utopených v Stredozemnom mori takmer 1900 migrantov.