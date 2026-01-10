Svadobný škandál, aký nemá obdobu: Nevesta prichytila ŽENÍCHA s vlastnou MATKOU! Ona ho dojčila?!

LONDÝN - To, čo mala byť posledná pokojná chvíľa pred svadbou, sa pre nevestu zmenilo na moment čistého zdesenia. Tesne pred obradom totiž odhalila situáciu, ktorá ju takmer donútila svadbu úplne zrušiť.
Bizarný príbeh zaznel v podcaste The Unfiltered Bride, kde ho opísala profesionálna svadobná plánovačka Georgie Mitchellová. Spolu so spolumoderátorkou Beth Smithovou, zakladateľkou agentúry Etiquette Events Styling, sa podelila o skúsenosť, ktorú jej sprostredkovali vizážistky z jednej svadby.
Podľa Georgie sa nevesta krátko pred ceremóniou vybrala na toaletu, aby sa upravila pred tým, než zaznie svadobná hudba. Keď však otvorila dvere, uvidela výjav, ktorý jej doslova vyrazil dych. „To, čo tam našla, bolo podľa svedkov dostatočné na to, aby svadba okamžite skončila,“ opísala Mitchell.
Dojčila ho vlastná mama?!
Najskôr si moderátorky mysleli, že ide o neveru, drogy či iný škandál. Ako informuje indy100.com, pravda však bola ešte šokujúcejšia. „Bol tam ženích… a jeho mama ho dojčila,“ povedala Georgie priamo do kamery. Beth Smithová ostala v úplnom šoku a rovnaké reakcie sa okamžite objavili aj medzi poslucháčmi podcastu.
Komentáre na sociálnych sieťach hovorili za všetko. „Mám otvorené ústa a neviem ich zavrieť,“ napísala jedna z poslucháčok. Iní si neodpustili ironické poznámky, že pojem „mamičkin maznáčik“ týmto príbehom dostal úplne nový význam. Nie je známe, či sa svadba nakoniec uskutočnila, no podľa Georgie Mitchellovej išlo o situáciu, ktorá vážne otrasie každým vzťahom. Príbeh, ktorý sa stal virálnym, opäť otvoril diskusiu o hraniciach medzi rodičmi a dospelými deťmi – a o tom, že niektoré tajomstvá by mali zostať skryté navždy.