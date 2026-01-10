Neuveríte, ČÍM chcel byť Daniel Žulčák: Keď si to herec skúsil v seriáli, tak...

BRATISLAVA - Seriál Dotyk života sa po odmlke vrátil na televízne obrazovky a druhá séria prináša ďalšie silné príbehy z nemocničného prostredia. Tentoraz sa dej presúva z pôrodnice na pediatriu a s vystrašenými rodičmi a ťažkými rozhodnutiami prichádza aj nová tvár - herec Daniel Žulčák.
Pokračovanie seriálu Dotyk života voľne nadväzuje na úspešnú prvú sériu, no namiesto pôrodnice divákov zavedie na pediatriu nemocnice Brehy. Druhá séria prinesie nielen nové príbehy, ale aj nové tváre a jednou z nich je Daniel Žulčák, pre ktorého nemocničné prostredie nie je žiadnou neznámou. Herec v seriáli stvárni zdravotného brata Adama a zdá sa, že by si to pokojne strúhol aj v osobnom živote.. „Viem si to predstaviť a mal som aj taký úmysel… keď mamina išla robiť do zariadenia zdravotnú sestru, tak po škole sa mi veľmi páčilo robiť sanitára, to som chcel,“ prekvapuje svojimi slovami Žulčák.
Herec vtipne priznal, že doma boli traja bratia a tak trávili v nemocnici pomerne veľa času. Aj vďaka tomu má základné veci odpozorované a vie, že v krízovej situácii netreba panikáriť. „Boli sme traja bratia a boli sme živé deti, takže na chirurgii sme boli celkom často. Základné veci ako ošetriť ranu by som určite zvládol… bol som aj v situácii, že som dával prvú pomoc a úspešne.“ Tvorcovia seriálu sa snažia čo najviac priblížiť k realite a hercom sú k dispozícií aj poradcovia z lekárskeho prostredia. Ako však Žulčák vtipne prezradil, aj tí nad ním niekedy neveriacky krútia hlavou. A prezradil aj dôvod!
(Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)